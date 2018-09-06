2018-09-06T09:24:30+03:00
Здоровье

Лето без варикоза – жизнь без варикоза

Серия №2
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#летобезварикоза#летобезварикозаФото: Мария ЛЕНЦ
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Участница проекта «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Анна Торкунова готовится к операции. Анна победила в конкурсе, и врачи предложили ей совершенно бесплатно избавиться от заболевания, которое мучает 43-летнюю женщину всю жизнь.

- У вас хроническая венозная недостаточность второй степени, - хирург после обследования детально объясняет Анне, как будет выполнена операция.– Не скажу, что все просто, но все решаемо! На участке, который приносит боль, сделаем минифлебэктомию, частично – склеротерапию, и результат будет прекрасным. Придем к тому, что варикозных вен у вас не будет, не будет боли и отеков. Вернетесь к полноценной жизни.

Также врачи дали Анне рекомендации по послеоперационному периоду. В течение 5 дней необходимо носить специальные чулки. Кроме того, 3 дня нельзя поднимать тяжести, запрещены баня, сауна и массаж.

В следующих частях проекта – о том, как врачи помогают Анне избавиться от недуга.

Лето без варикоза. Серия №2..

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