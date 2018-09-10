2018-09-10T09:36:54+03:00
Здоровье

Лето без варикоза – жизнь без варикоза

Серия №3
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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#летобезварикоза#летобезварикозаФото: Мария ЛЕНЦ
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Пока победительница конкурса «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» Анна Торкунова готовится к операции, хирург-флеболог Андрей Темпель рассказывает о первых симптомах неприятной болезни. Итак, на какие «звоночки» стоит обратить внимание?

- Тяжесть в ногах, утомляемость к вечеру, ночные судороги, явные и скрытые отеки, когда пациенты рассказывают, что с утра, например, нормально надели сапог, а вечером застегнуть уже не могут - все это повод обратиться за консультацией. Проступает сосудистая сетка, и женщине просто так юбку не надеть уже, а хочется. Поначалу это именно эстетические недостатки. Но они несут серьезные риски, если не лечить. Варикоз ведь проявляется не только шишками на ногах. Показать это может только УЗИ.

Анне предстоит пройти эндовенозную лазерную коагуляцию (ЭВЛК) – воздействие лазерным излучением на эндотелий вен. Вену при этом «запаивают». Занимает все 30-35 минут. Сразу же после операции можно встать, и результат у нее мгновенный! Уже через полгода вена исчезает, рассасывается. Варикоза нет!

Лето без варикоза. Серия №3.

В следующих частях проекта- о том, как врачи помогают Анне избавиться от недуга.

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