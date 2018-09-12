Лето без варикоза – жизнь без варикоза

12 Сент. 09:12 2018-09-13T10:45:01+03:00

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Анна Торкунова из Балахты, победительница проекта «Лето без варикоза» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» готовится к операции. Конечно, перед ней женщине непросто.

- Я так устала от постоянной боли в ногах, что не могу дождаться, когда же встану после операции, - говорит Анна. – Страшно, если честно, что операция без наркоза, переживаю, мысли всякие лезут. Боюсь боли. Но я уже столько ее натерпелась, столько пережила… Все говорят, что не больно.

Операция – важный и ответственный шаг не только для Анны, но и для ее хирурга. Что думает врач, заходя в операционную?

- Просчитываю в голове, что и как буду делать, - рассказывает хирург-флеболог Андрей Темпель. – Думаю о том, что после операции Анна пойдет на выздоровление, будет качественно лучше жить. Стараюсь ее успокоить добрыми словами – не будет больше варикоза.

С надеждой на жизнь без боли Анна заходит в операционную…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/668570" frameborder="0"></iframe> Лето без варикоза. Серия №4.

В следующих частях проекта – о том, как врачи помогают Анне избавиться от недуга.

Серия №1

Серия №2

Серия №3