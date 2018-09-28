Лето без варикоза – жизнь без варикоза
Победительница проекта «Лето без варикоза» 43-летняя Анна Торкунова из Балахты с помощью врачей клиники лазерной хирургии «Варикоза нет» избавилась от боли, которая мучила ее всю жизнь. Теперь Анну ждет новая жизнь – жизнь без варикоза. Теперь можно летом, абсолютно не стестяясь, показывать стройные и, что самое главное, - здоровые ноги!
- В ноге боли я не чувствую, хожу без боли, - делится первыми впечатлениями от новой жизни Анна. – Я уверена, что все будет прекрасно, я довольна.
Важно сказать и еще одно: на избавление от недуга у Анны ушло… всего полтора часа. Итак, диагностика – 30 минут, бесплатная сдача анализов – 20 минут, лазерная операция – 40 минут. Полтора часа – и здравствуй, здоровая жизнь! Решайтесь! Живите без варикоза!
Лето без варикоза. Серия №8.
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