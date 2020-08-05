В воде железо, медь и цинк: прокуратура Красноярского края увеличила сумму ущерба за загрязнение двух рек при разрушении дамб

Красноярская природоохранная прокуратура увеличила размер исковых требований к ООО «Сисим» за загрязнение рек Сейба и Сисим до 424 миллионов рублей. Заседание по делу о нарушении компании природного законодательства прошло в Ленинском районом суде.

Напомним, ночью 19 октября 2019 года на реке Сейба прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. В результате погибли 20 человек. В тот же вечер задержали генерального директора ООО «Сисим» Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера Евгения Александрова. Им предъявили обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Поселок старателей Фото: ГУ МЧс по Красноярскому краю

По версии следствия, гендиректор Ковальков ждал проверку и хотел скрыть, что предприятие загрязняет реку промышленными отходами. Поэтому в сентябре 2019 года он поручил Еганову нарастить дамбы в карьере, чтобы накапливать за ними воду. Для выполнения указания руководства тот привлек мастера Александрова. Сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в канал реки был остановлен. Но под натиском воды прорвало каскад дамб.

Пытались скрыть загрязнение рек, но еще больше усугубили ситуацию. Золотодобывающей компании выставлены многомиллионные иски.

Спасатели работали по горло в воде Фото: Диана ИВАНОВА

- Основанием предъявления искового заявления послужил факт загрязнения вод рек Сейба и Сисим в результате произошедшего 19 октября 2020 года разрушения насыпи технологического отстойника, используемого организацией, – рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. - Лабораторными исследованиями установлено наличие значительного количества загрязняющих веществ, в том числе железа, меди и цинка. По подсчетам специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора размер ущерба в стоимостном выражении превысил 362 миллионов рублей.

В ходе рассмотрения дела ущерб, причиненный загрязнением рек, был пересмотрен. Сейчас он составляет более 424 миллионов рублей. Суд принял уточненный иск прокурора, в судебном заседании объявлен перерыв.

В надзорном ведомстве добавили, что фактическое возмещение вреда, причиненного водным ресурсам, находится на контроле прокуратуры Красноярского края.

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