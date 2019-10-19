«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском

Работнику старательской артели Тимофею 32 года. Он не только выжил сам, но и спас товарищей. Вот что он рассказал корреспондентам «Комсомольской правды»-Красноярск»:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738830" frameborder="0"></iframe> Пострадавших во время прорыва дамбы под Красноярском доставили в краевую больницу.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

- Я вышел ночью покурить и услышал грохот. Мне показалось, что это землятрясение. В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому

Тимофей почти не может говорить от болевого шока и от пережитых эмоций. Но из машины вышел сам (см. на видео).

Андрей сумел выбраться на берег только в километре от поселка. Раздетый, промерзший в ледяной каше, до сих пор не верит, что выжил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738841" frameborder="0"></iframe> Разрушение дамбы в Красноярском крае.По данным МЧС, прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающий артели в районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края произошел около шести часов утра по местному времени (с) Ruptly

Александр рассказывает, что его волочило по дну, било досками, как выбрался, не помнит.

Все мужчины также рассказали, что не могли открыть двери, потому что в это время снесло другое строение и водой его прибило так, что оно заблокировало выход. Выскакивали в окна, кто успевал, конечно. Также они говорят, что выжили, в основном, те, кто в момент прорыва дамбы не спал. Они сумели быстрее сориентироваться и выскочить наружу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738832" frameborder="0"></iframe> Константин Барышников, заведующий отделением санитарной авиации Красноярского края.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Рассказывает заведующий отделением санавиации Красноярского края Константин Барышников:

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому

- Мы осмотрели 9 человек, четверых тяжелых, самых тревожных, забрали в Красноярск. У пострадавших переломы позвоночника, повреждение грудной клетки, руки. Угрозы жизни нет, состояние стабильное. Все пострадавшие мужчины, жители края и Хакасии. Мы в санавиации много видим, но такое впервые. Массовые травмы и люди очень напуганы, им было очень страшно. Они думали, что произошло землетрясение. Кто-то успел проснуться и выскочить в окно, кто-то не успел.

Тимофей спас двух товарищейФото: Мария МИШКИНА

По данным министерства здравоохранения края, в результате трагедии в золотодобывающей артели на севере Курагинского района 14 человек нуждаются в медицинской помощи. У них многочисленные ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и обще переохлаждение организма – людей накрыло ледяной волной, в которой они пробыли довольно продолжительное время.

Пострадавших доставили в краевую больницуФото: Мария МИШКИНА

Большинство пострадавших сейчас находятся в районной больнице Курагино, это около 100 километров от места трагедии.

Сейчас пострадавшим оказывается помощь специалистовФото: Мария МИШКИНА

Напомним, что 19 октября 2019 года около шести часов утра по местному времени поступила информация о том, что в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе Красноярского края произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько общежитий, в которых проживали около 80 человек. Общая численность поселка старателей 180 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738819" frameborder="0"></iframe> МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому

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