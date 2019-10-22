2019-10-22T10:05:05+03:00
Происшествия

На месте разрушения дамбы в Красноярском крае возобновили активный поиск пропавших: судьба пятерых до сих пор неизвестна

Накануне суд заключил под стражу трех подозреваемых руководителей прииска [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На месте разрушения дамбы в Красноярском крае продолжаются активные поиски. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюНа месте разрушения дамбы в Красноярском крае продолжаются активные поиски. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС продолжают поисково-спасательные работы на севере Курагинского района, где произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающего прииска на реке Сейбе. Напомним, трагедия случилась в 2 часа ночи 19 октября, однако сигнал в МЧС поступил только спустя 4 часа. Погибли 15 человек, количество пострадавших – около 40. И судьба 5 рабочих остается по-прежнему неизвестной.

На месте разрушения дамбы в Красноярском крае продолжаются активные поиски.

- Накануне при использовании авиации МЧС России вертолетом Ми-8 была обследована береговая линия от устья реки Сейба по реке Сисим на удалении 50 км. Обследован также и участок основного разлива реки Сейба с привлечением пеших патрульных групп, кинологических расчетов и водолазных служб, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого МЧС.

Уровень воды в реке Сейбе снизился. Поэтому спасатели смогли исследовать те участки реки, которые оставались под большой водой. Разбирали завалы и строительный мусор на площади 2 000 квадратных метров. При этом присутствовали кинологи со служебными собаками. Но пока безрезультатно.

Перебирают все завалы, где могут остаться тела. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Перебирают все завалы, где могут остаться тела. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Следующий фронт работ – обследовать зону основного розлива двумя патрульными группами. Пройти по осушенным участкам со служебными собаками. Водолазы должны достать затопленные конструкции. При необходимости будет задействоваться инженерная техника.

Добавим, что на телефон «горячей линии» за минувшие сутки поступило 34 звонка. А всего с начала ЧС было уже 662 обращения. С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС России.

В поисках задействована техника. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В поисках задействована техника. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

О ходе расследования уголовного дела рассказали в краевом следкоме. Накануне, 21 октября, суд рассмотрел ходатайство следствия о заключении под стражу трех подозреваемых. Это генеральный директор ООО «Сисим», горный мастер и начальник участка.

Следователи опасались, что подозреваемые могли скрыться, оказать воздействие на свидетелей и сокрыть улики. Когда вечером 19 октября сотрудники следственно-оперативной группы приехали в офис компании, чтобы провести там обыски, они застали сотрудников, которые пытались вынести документы и системные блоки компьютеров.

Добавим, что в настоящее время уже допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего. Назначены 15 различных экспертиз. Потерпевшими признали 29 человек. Тела 14 человек (из 15 погибших) уже опознаны родственниками.

Исследуют все металлические конструкции. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Исследуют все металлические конструкции. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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