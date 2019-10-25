2019-10-25T09:21:37+03:00
Происшествия

«Все было сделано до него»: защита обжаловала арест руководителей прииска в Красноярском крае, где погибли рабочие

Юристы прокомментировали, почему подали на апелляцию
Надежда ИЛЬЧЕНКОЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Гендиректор компании "Сисим", которая вела разработку прииска, вину не признает категорическиГендиректор компании "Сисим", которая вела разработку прииска, вину не признает категорическиФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Изменить размер текста:

В Железнодорожный суд Красноярска поступили апелляционные жалобы на установленную меру пресечения в виде заключения под стражу трех фигурантов уголовного дела о гибели рабочих на прииске на севере Курагинского района.

Напомним, что ночью 19 октября на реке Сейбе прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. В результате погибли 17 человек. Судьба троих остается неизвестной. В тот же вечер были задержаны три человека – генеральный директор ООО «Сисим» (структурное подразделение холдинга «Сибзолото») Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Еганова и мастера Евгения Александрова. 21 октября всех троих по решению суда заключили под стражу.

Андрей Еганов вину признал и заключил досудебное соглашение. Фото: док. фильм «Золотая Сейба»

Андрей Еганов вину признал и заключил досудебное соглашение. Фото: док. фильм «Золотая Сейба»

- Мой подзащитный в должности работал меньше месяца, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Андрей Вудерлих, адвокат мастера участка Евгения Александрова. – Соответственно, все, что там было возведено, - сделано до него. Служебные обязанности свои он исполнял добросовестно и в полном объеме.

На суде горный мастер Александров утверждал: виноват директор – здания на прииске строились по его указанию, где скажет – там и ставили. И при этом все знали, что общежития стоят на опасном участке и слишком близко к реке. Но тогда ведь никто не думал, что дамбу прорвет – она ведь несколько лет простояла.

Директор Ковальков всю вину пытался переложить на начальника участка Еганова:

- Его действия логически объяснить не могу. Все хозяйственные вопросы, в том числе постройка временных сооружений, находились в его ведении. Я ему доверял, поскольку он являлся самым хорошим и качественным сотрудником. Мы с ним давно работаем, могу назвать его лучшим начальником участка. Я его характеризую только с положительной стороны.

Поселок до и после порыва дамбы Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Поселок до и после порыва дамбыФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

И только Андрей Еганов вину признал. Однако рабочие с прииска, с которыми «Комсомольской правде»-Красноярск удалось пообщаться, как один стоят за него горой. Уверяют: Еганов первым кинулся спасать людей, многих вытащил из воды, его всегда уважали старатели, он отличный руководитель.

Будут ли удовлетворены апелляционные жалобы, узнаем в ближайшее время. У следствия есть основание считать, что, будучи на свободе, подозреваемые могут избавиться от улик или оказать давление на свидетелей. Есть опасение, что они могут и вовсе скрыться. Причины есть: когда вечером 19 октября оперативники нагрянули в офис компании для проведения обыска, застали, как служащие выносили документы и компьютеры.

С каждым днем река, где ведутся поиски, все больше сковывается льдом Фото: ИВАНОВА Диана

С каждым днем река, где ведутся поиски, все больше сковывается льдомФото: ИВАНОВА Диана

Официальный представитель ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская:

- В рамках расследования уголовного дела по факту гибели людей на прииске проведены обыски в офисе компании, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего следствия. Задержаны мастер, начальник участка и директор прииска. Начальник участка (Андрей Еганов - прим. ред) полностью признал вину, раскаялся в содеянном и пожелал заключить досудебное соглашение со следствием. А вот директор ООО «Сисим» и мастер участка в инкриминируемом им деянии не признали. В рамках расследования уголовного дела допрошено уже более 80 человек. Расследование уголовного дела продолжается.

В сложнейших условиях, каждый раз с трудом выбираясь на обледенелый берег, спасатели обследуют реку Фото: ИВАНОВА Диана

В сложнейших условиях, каждый раз с трудом выбираясь на обледенелый берег, спасатели обследуют рекуФото: ИВАНОВА Диана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все знали, что общежития стоят в опасном месте»: суд арестовал руководителей прииска, где прорвало дамбы

Следствие считает, что преступники могут, будучи на свободе, избавиться от важных улик [видео]

В Красноярске суд избрал меру пресечения для руководителей прииска «Сисим», который входит в структуру холдинга «Сибзолото». Ближайшие два месяца, пока идет расследование трагедии, директор прииска Максим Ковальков начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров проведут в СИЗО (подробнее).

По горло в ледяной воде: спасатели ищут пропавших на прииске, а Сейба замерзает с каждым днем

Что сейчас происходит на прииске в Красноярском крае, где 19 октября прорвало пять дамб, - специальный репортаж «КП» [эксклюзив kp.ru]

На прииске ООО «Сисим» (холдинга «Сибзолото»), неподалеку от Щетинкино в Красноярском крае, уже пятые сутки продолжается спасательная операция – ищут оставшихся трех без вести пропавших при прорыве каскада дамб на Сейбе (подробнее).

Стоимость золота в сейфе затопленного в Красноярском крае прииска эксперт оценил в 8 миллионов рублей

Ударной волной, которая 19 октября снесла бараки рабочих золотодобывающего прииска на реке Сейба, смыло и помещение - спецкассу, где хранился сейф с намытым и уже очищенным золотом. Удивительно, но, как и жилые домики, это стратегическое, по сути, помещение тоже находилось здесь - в перекрытом русле реки, по сути, под шаткими дамбами. Наконец, во вторник 22 октября, сейф обнаружили (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае. погибли люди»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Посмотрела на Ваню - один сплошной ожог!»: Мать погибшего в отделении полиции калининградца не верит, что он сам обварился кипятком
Задержанный за мелкое хулиганство Иван Вшивков провел ночь в камере, где, по версии следствия, сломал батарею и умер от обширного ожога
«Летом он уже кричал на всю деревню, что нас всех поубивает»: соседи хостела, где произошло двойное убийства боятся выходить из своих домов
Сергей Сазонов, устроивший кровавую резню, работал в гостинице полгода и за это время не раз срывался на коллег и местных жителей
Новости 24
Пострадавших на золотодобывающем прииске в Красноярском крае выписали из районной больницы Курагино
В Красноярске ночью загорелась квартира: эвакуировали 58 человек
В Красноярском крае срочно требуются водители
В Красноярске предприниматель выписывал очки без лицензии
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» снизил цены на входные билеты в 3,5 раза
В Красноярске бывший директор школьного комбината питания подала в суд на журналистов и депутата
Мэрия Красноярска перенесла строительство развязки на Пашенный на неопределенный срок
Красноярские депутаты придумали, как наказывать за несанкционированные свалки
Следователи прокомментировали причины гибели трех работников рудника «Таймырский»
Сотрудника Федеральной службы в Хакасии подозревают в получении взятки
Неработающих пенсионеров в Красноярском крае приглашают получить региональную соцвыплату
На красноярском заводе собрали первый пролет моста через Николаевский проспект
В Канске построили новую школу впервые за 15 лет
Из Красноярска в Сочи самолеты будут летать новым рейсом
Стрелок в Красноярском крае целился в ондатру, а попал в женщин
Пенсионер в Красноярском крае отправился в путешествие по Енисею и пропал
В Красноярске капитально отремонтировали 310 домов
В Красноярске в расписание пригородных поездов внесли сезонные изменения
В Красноярске найден пропавший 13-летний подросток
В Красноярском крае предупредили о возможных чрезвычайных ситуациях из-за циклона
В Красноярском крае рассказали, как не отравиться овощами и рыбой
Tele2 первая в России получила сразу две европейские награды Effie
Антимономольщики в Красноярском крае обнулили договор чиновников с назаровским «Водоканалом»
Парень в Красноярском крае вышел из тюрьмы стал жертвой воров
Лучших аграриев в Красноярском крае наградят новыми авто
На юге Красноярского края открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта
В Красноярском крае за просрочку оштрафовали целый мясокомбинат