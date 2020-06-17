17 Июнь 2020 2020-06-17T08:42:18+03:00

По делу о прорыве дамб в Красноярском крае продлен арест горному мастеру. Фото: ИВАНОВА Диана

Еще на два месяца

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Горному мастеру Евгению Александрову, который проходит по делу о прорыве дамб на реке Сейба в Курагинском районе, продлили арест на два месяца – до 18 августа включительно. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Напомним, трагедия случилась ночью 19 октября 2019 года. На реке Сейба прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. В результате погибли 20 человек. В тот же вечер были задержаны трое – генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров. 21 октября всех по решению суда заключили под стражу.

- Мой подзащитный в должности работал меньше месяца, - рассказывал тогда «Комсомольской правде» - Красноярск Андрей Вудерлих, адвокат мастера участка Евгения Александрова. – Соответственно, все, что там было возведено, - сделано до него. Служебные обязанности свои он исполнял добросовестно и в полном объеме.

На суде горный мастер Александров утверждал: виноват директор – здания на прииске строились по его указанию, где скажет – там и ставили. И при этом все знали, что общежития стоят на опасном участке и слишком близко к реке, но…

17 июня 2020 года суд вынес меру Евгению Александрову. Это еще два месяца ареста. Ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сегодня краевой суд также рассмотрит материалы дел по мере пресечения начальнику участка Андрею Еганову и генеральному директору золотодобывающего предприятия «Сисим» Максиму Ковалькову.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU