По горло в ледяной воде: спасатели ищут пропавших на прииске, а Сейба замерзает с каждым днем

На прииске ООО «Сисим» (холдинга «Сибзолото»), неподалеку от Щетинкино в Красноярском крае, уже пятые сутки продолжается спасательная операция – ищут оставшихся трех без вести пропавших при прорыве каскада дамб на Сейбе. В списке погибших, по данным на утро 24 октября, – 17 человек. Еще 44 получили различные травмы – в основном переломы и обморожение.

Дома до и после прорываФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Работают поисковики от восхода до заката, потому что время поджимает. Сейба вот-вот окончательно покроется льдом, его кромка уже пошла по берегам и увеличивается с каждым днем. Что сейчас происходит на прииске, почему все-таки прорвало дамбы, как вышло, что общежития построили в опасной зоне, - свидетельства очевидцев, - в специальном репортаже «Комсомольской правды» - Красноярск.

Вытаскивают в первую очередь те затопленные автомобили, где могут быть людиФото: ИВАНОВА Диана

Самая темная ночь

Снег в Восточных Саянах в этом году выпал еще в начале сентября. Даже для местных, привыкших к суровым условиям тайги, это в диковинку – рановато. Впрочем, это в горах, а в Щетинкино, да и в расположенном в 15 километрах от него поселке вахтовиков ждали снега позже. Он и пошел – мокрый с дождем аккурат 18 октября. Дороги развезло так, что только в резиновых сапогах-вездеходах и пройдешь. День, в общем-то, был обычным, по словам вахтовиков. Вечером дневная смена вернулась с работы, уставшие мужики потянулись в баню (ее постоянно поддерживали натопленной), потом ужин и – на боковую. А в ночь на 19 октября пришла большая вода.

Хозпостройки унесло селевым потокомФото: ИВАНОВА Диана

- Света не было примерно с 10 вечера, на ЛЭПе авария случилась, - рассказывает повар Наталья Зуева, она вот уже восемь лет с февраля по декабрь приезжает работать на прииск. – Я на кухне была – нужно было и посуду мыть после ужина и готовить завтрак, так что работы много было. Пришлось с фонариками все делать, вот по глубокой ночи и возились. Прибежал Саша, геолог-промывальщик, мокрый весь, трясет всего. Я сначала даже не узнала его, говорю: ты кто? А он – мне: «Саша я, дамбу прорвало!!!».

Наталья Зуева, поварФото: ИВАНОВА Диана

Наталья бросилась за одеялами в балок - так здесь называют времянки, где живут вахтовики. Укутала его, отвела к себе.

Компания обещает восстановить стоимость авто своим работникамФото: ИВАНОВА Диана

- Следом появился узбек Алик, тоже весь мокрый. Я его в баню повела, чтобы там отогревался. И тут начальник участка прибежал Петрович (Андрей Еганов, сейчас находится в СИЗО, суд арестовал его на время следствия по делу о прорыве дамб – прим.Ред.). Он вытащил одного из охранников. Потом вместе с Петровичем несли его в баню. Охранник по травмам самый тяжелый был, обморозился весь, пришлось растирать его одеколоном, укутывать одеялами. Петрович бросился других спасать. И уже одного за другим тащил тех, кого удавалось достать.

Затопленные машины не подлежат восстановлениюФото: ИВАНОВА Диана

Как спасали? А вот так: вокруг темень, хоть глаз коли, - света нет, луна тучами затянута, и снег валит. Приходилось бежать на голоса, - туда, где люди орали до хрипоты: «Помогите!»

Работа по расчищению русла от рухнувших дамбФото: ИВАНОВА Диана

- Петрович сначала в теплой куртке был, потом, смотрю, – на нем одна энцефалитка, отдал кому-то из рабочих куртку. Ребята в поселке все уже проснулись, тоже давай вытаскивать, кого могли. Я всю ночь бегала между баней и кухней – растирала замерзших, отпаивала горячим чаем. Самая темная ночь в жизни, наверное,- рассвета ждала, как никогда до этого, - рассказывает Наталья.

Один из автомобилей сотрудников приискаФото: ИВАНОВА Диана

Всех погибших женщина знала. Каждый день кормила завтраками, обедами и ужинами. Говорит: молодые, сильные ребята, еще жить бы да жить.

Разбирают завалы на месте разрушенных дамбФото: ИВАНОВА Диана

- Трудно смириться с тем, как они погибли, - продолжает Наталья. - У нас у поварихи Оли, она из Хакасии, племянник Сережа погиб (Сергей Поросенов, машинист бульдозера, похоронен в Целинном – прим.). Как раз в тех общежитиях был, которые снесло… 23 года парню, у него только ребенок родился, а он его не видел, даже на руках подержать не успел. Оле еще ночью плохо стало, боялась за него. На следующий день, когда здесь уже спасатели были, врач дважды к ней приходил. Потом Сережу нашли, мы не хотели ей говорить сначала. Потом, думаем, не скажем – позже вообще невозможно будет это все вынести. Сейчас Олю увезли, не может она здесь находиться.

Развернут штаб МЧСФото: ИВАНОВА Диана

Сама Наталья тоже дорабатывает последний сезон - и домой. Живет она с матерью и младшим сыном на Северном Кавказе, станица Барсуковская. Дочь у Наташи в Москве, учится на филолога.

С каждым днем река все больше сковывается льдомФото: ИВАНОВА Диана

- Мама у меня старенькая уже. Когда все случилось, и ничего обо мне еще было неизвестно, она позвонила на «горячую линию» МЧС. Там ответили, что пока данных по мне нет, и связи тут нет… Маму у меня парализовало, отказали ноги, - плачет Наташа. – Я теперь домой поеду, нужно за ней ухаживать. Люди, знаете, вахтой работать едут ведь не от хорошей жизни. У нас в Барсуковской, например, зарплаты для деревенских потолок – 12 тысяч рублей, а у меня детей двое… И мужики наши все ехали, чтобы семьи прокормить.

Столовая. В ней сидят представители полиции, МЧС и СКФото: ИВАНОВА Диана

Общежитие крутило потоком воды

Вода в ту ночь добралась не только до двух общежитий, что стояли в русле реки, - снесло склады, другие бытовые постройки, стоянку с машинами снесло метров на 30. Волна была, говорят местные, высотой до 6 метров: обломки деревьев, камни, порода – все неслось с гор с невероятной скоростью. Продержаться в такой воде от силы можно пару минут, а потом пиши – пропало. В ней не то что купаться, - ступить невозможно, настолько ледяная.

Сейба совсем небольшая, но стремительная, бурная и ледяная, как все горные рекиФото: ИВАНОВА Диана

- Я шум услышал, когда на КПП был. Еще подумал: поезд, что ли, идет так громко, у нас же железная дорога рядом, иногда слышно, - вспоминает дежурный КПП Дмитрий Пугачев. – Выхожу из вагончика – а вода уже вот она, рядом. Я побежал людей будить. Пришла вода быстро, минут 20, наверное, все заняло. Гляжу потом: общага плывет, крутит ее во все стороны.

Склад кладовщика (справа) снесло селевым потоком на 15 метровФото: ИВАНОВА Диана

Машина подвела в дороге и... спасла жизнь

Сейчас от общежитий в поселке не осталось даже досточки – пустое место. А еще неделю назад здесь стояли два сруба. Рабочий поселок утроен так, что большая часть строений – баня, столовая, жилые домики стоят на возвышенности. Но два самых больших общежития (около 70 человек вместе) построили почему-то под дамбами, в русле реки.

Котик поварФото: ИВАНОВА Диана

Кладовщик прииска Виктор (фамилию просил не называть) говорит: сам должен был в ту ночь погибнуть, но, видать, Бог отвел.

Собака, живущая на приискеФото: ИВАНОВА Диана

- Я в отпуске был, в Новосибирск ездил. И вернуться должен был в пятницу вечером, перед прорывом, но по дороге у меня дважды ломалась машина. Последний раз в Ачинске пришлось остановиться на мелкий ремонт. А так бы меня тоже не было, вместе со складом моим снесло бы. Вон, видите, он покореженный стоит, - указывает на противоположный берег Сейбы Виктор. – Его метров на 15 отнесло от того места, где был. Те общаги, которые унесло, - типовые для поселка строения. Да, они не капитальные, но на приисках ни одна компания капитальных домов для рабочих и не строит, потому что мы участок реки прошли – сместились, дома разобрали – перевезли на новое место.

Спасатели разводят костер, возле которого греются урывками во время работФото: ИВАНОВА Диана

Балки и вахтовки в поселке все из сруба. Здесь имеется банька, столовая, спортзал с боксерской грушей, гантелями, стенкой и другими тренажерами. Построено, как и сказал кладовщик, без фундамента. Но везде антенны и телевизор – по вечерам можно смотреть любой канал. Пока топишь печку, в балке тепло и даже жарко, а на ночь рабочие включали обогреватели – они тоже в каждом домике.

Спасатели со щупами с рассветом отправляются на поискиФото: ИВАНОВА Диана

- Столько лжи сейчас в интернете, - возмущается Виктор. – И пишут, что у нас тут 300 человек было каких-то нелегалов, и про общаги, что ветхие и всем ветрам доступные, что люди в нечеловеческих условиях работали - вранье на вранье. На прииске было 170 человек в среднем – это с представителями подрядных организаций наших. Их нанимаем для перевозок и разных еще работ. По общежитиям, которые снесло: брусовые – в каждом по 9 комнат на 4 человека, - рассказывает Виктор. – Математика простая, считайте – 72 человека получается жило. Это при условии, что все в момент, когда дамбы прорвало, на местах были, - а это не так. Кто-то в отпуске, например, как я, был, другие по поселку могли ходить. По нелегалам: таких на прииске не было. Да, граждане Узбекистана у нас были, но они все легально работают, и на работу их брали только при наличии документов.

Спецтехника спасателейФото: ИВАНОВА Диана

- Правда ли, что выезжать из поселка было запрещено?

- Да, на время вахты – запрет есть. И на алкоголь тоже запрет строгий - в отпуске хоть каждый день упражняйся и пей, здесь – работа. Штрафы большие, поймают на пьянке – «премия» 50 000 рублей, еще раз поймают – уволят. И прецеденты были. После трагедии даже один из наших за пьянство уволенных начал интервью раздавать: мол, здесь чуть ли не рабовладельческий строй у нас. Ага, рабство развели - с телевизорами, спортзалами, баней… Врет и не краснеет. Никто не хотел, чтобы это случилось с мужиками, и компания тоже не хотела.

Так выглядит сейбаФото: ИВАНОВА Диана

- Почему же тогда поселок построили в опасной зоне?

- А мне почем знать? В августе у нас была проверка Ростехнадзора и природоохранной прокуратуры – они и поселок видели, и дамбы. Нам, рабочим, ничего не говорили, что поселок надо переносить.

Уцелели все постройки, которые находятся на возвышенииФото: ИВАНОВА Диана

Технически это, к слову, вполне возможно было сделать – и быстро, ведь строения разбираются, техники у предприятия достаточно. Сейчас эта техника, к слову, работает на поисках пропавших.

По горло в ледяной воде

Теперь от зари до зари сотрудники прииска вместе со спасателями ищут не золото – трех пропавших товарищей. Продираются сквозь поваленный рекой лес, строят небольшие насыпи на Сейбе, которые понемногу дренируют – чтобы можно было тщательно обследовать дно щупами, не опасаясь, что человека, если он там есть, унесет течением.

Выбираются на ледФото: ИВАНОВА Диана

По горло в ледяной воде, ломая корку руками, метр за метром спасатели МЧС проходят реку, водолазы – проверяют дно - труд адский (пройдено уже 3 километра реки, кинологи прошли 9 километров).

Прощупывают русло рекиФото: ИВАНОВА Диана

Тяжелая техника (ее предоставило предприятие) осушает участки, экскаваторы разгребают бревна. Из реки достают те самые машины, которые снесло в ночь трагедии – целый автопарк разбитых машин. К слову, их владельцам, по словам вахтовиков, пообещали компенсацию, размер которой выяснится после оценки ущерба.

В воздух каждый день поднимается МИ-8, обследуя район поисков с высоты.

Чудом спасшийся кладовбщик Виктор (в центре)Фото: ИВАНОВА Диана

- Компания также дает на поиски бензин и дизельное топливо, - рассказал Виктор. – Так что мы тоже делаем все возможное, чтобы найти людей.

Без вести пропавших ищут со служебными собакамиФото: ИВАНОВА Диана

Бригада спасателей в непромокающих спецкостюмах, человек по 10-12, выходит на поиск на два часа. Потом отогреваются, пьют горячий чай - их сменяет следующая. И так пока не найдут.

Сначала на месте работал вертолет, но сейчас от него решили отказаться оставив только беспилотник. С его помощью ищут без вести пропавшихФото: ИВАНОВА Диана

… В перерывах на обед все встречаются в столовой – здесь и спасатели, и полиция, и следком, и рабочие прииска едят за одним столом. Наталья Зуева и другие повара суетятся на кухне без остановки: горячий суп сейчас незаменим – мужикам надо силы поддерживать. По телевизору (он здесь небольшой, в углу столовой) беспрерывно почти идут новости про прииск в Красноярском крае. Но поисковикам не до того – надо искать людей.

Инструкция, как действовать в случае ЧПФото: ИВАНОВА Диана

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