2019-10-22T16:37:37+03:00
Происшествия

Стоимость золота в сейфе затопленного в Красноярском крае прииска эксперт оценил в 8 миллионов рублей

В Красноярском крае следователи нашли пропавший во время ЧП на прииске сейф [эксклюзив kp.ru]
Евгения ЖИЛИНА
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Если в сейфе было 18 килограммов шлихового золота, чистого – 1 800 – 2 700 граммов.Если в сейфе было 18 килограммов шлихового золота, чистого – 1 800 – 2 700 граммов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Ударной волной, которая 19 октября снесла бараки рабочих золотодобывающего прииска на реке Сейба, смыло и помещение - спецкассу, где хранился сейф с намытым и уже очищенным золотом. Удивительно, но, как и жилые домики, это стратегическое, по сути, помещение тоже находилось здесь - в перекрытом русле реки, по сути, под шаткими дамбами. Наконец, во вторник 22 октября, сейф обнаружили.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, - рассказали в федеральном СК. - А также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела (вес золота и сумма содержимого сейфа пока не называется, - прим. Ред) В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших.

Сколько золота могло быть в сейфе? Мы поговорили со специалистом одного из предприятий по переработке драгметаллов:

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Скорее всего, что касается содержимого сейфа, речь идет о так называемом шлиховом золоте. Именно оно потом поступает с приисков на предприятия, где выделяется чистый металл. В нем чистого драгметалла около 10, в лучшем случае, 15 процентов. Все остальное примеси. То есть, если там было 18 килограммов шлихового золота, чистого – 1 800 – 2 700 граммов.

МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.

На бирже оно сейчас «торгуется» по 3 000 рублей за грамм. Значит, сумма может быть примерно равна 5 400 000 – 8 100 000 рублей.

Но, конечно, это условные расчеты.

Что касается хранения, добычи и вывоза шлихового золота с такого рода участков, то они не вывозят его постоянно, ведь в день добывается всего по нескольку грамм драгоценной руды. Обычно его копят сезон – это весна – лето – осень, зимой работы уже нет, когда встают реки и промерзает земля. А потом вывозят на перерабатывающее предприятие специальной экспедиторской компанией. Учитывая, что сейчас сезон близится к концу, это была приличная партия для участка и, конечно, пропажа означала бы большие проблемы для руководства, которых у них и без того немало.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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