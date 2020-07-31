Названа причина гибели 20 человек при прорыве дамб в Красноярском крае

Озвучена причина гибели 20 человек при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края. Расследование обстоятельств трагедии уже завершено, сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, все случилось ночью 19 октября 2019 года. На реке Сейба прорвало гидросооружения золотодобывающего прииска. В результате погибли 20 человек. В тот же вечер были задержаны трое – генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров.

Каскад дамб прорвало от натиска воды, волна пошла на дома, людей.Фото: ИВАНОВА Диана

17 июня 2020 года суд принял решение по мере пресечения всем троим. Это еще два месяца ареста, то есть до 18 августа. Им предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

С каждым днем реку все больше сковывало льдом. На фото - октябрь 2019.Фото: ИВАНОВА Диана

Что же стало причиной трагедии? По версии следствия, гендиректор Ковальков в сентябре 2019 года дал Еганову распоряжение нарастить дамбы в карьере, чтобы накапливать за ними воду. Он ждал проверку и хотел скрыть, что предприятие загрязняет реку промышленными отходами. Для выполнения указания руководства Еганов привлек мастера Александрова, говорят следователи.

Спасатели со щупами идут на поиски пропавших.Фото: ИВАНОВА Диана

Таким образом, уже в следующем месяце сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в канал реки был остановлен. И в ночь на 19 октября произошло непредвиденное: каскад дамб прорвался под натиском воды. Повторимся, погибли 20 человек, двое пострадали, еще одному был причинен крупный материальный ущерб. Спасатели много дней по горло в ледяной воде искали тела жертв. Троих удалось отыскать только следующей весной… Их пришлось опознавать уже по отпечаткам.

… Теперь расследование подошло к концу. Скоро материалы дела будут отправлены в Генеральную прокуратуру - для утверждения обвинения, а затем в суд.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛОВ по ТЕМЕ - ЗДЕСЬ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По делу о прорыве дамб в Красноярском крае продлен арест горному мастеру

Горному мастеру Евгению Александрову, который проходит по делу о прорыве дамб на реке Сейба в Курагинском районе, продлили арест на два месяца – до 18 августа включительно. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда (подробнее).

«Все было сделано до него»: защита обжаловала арест руководителей прииска в Красноярском крае, где погибли рабочие

В Железнодорожный суд Красноярска поступили апелляционные жалобы на установленную меру пресечения в виде заключения под стражу трех фигурантов уголовного дела о гибели рабочих на прииске на севере Курагинского района (подробнее).

«Все знали, что общежития стоят в опасном месте»: суд арестовал руководителей прииска, где прорвало дамбы

Следствие считает, что преступники могут, будучи на свободе, избавиться от важных улик [видео]

В Красноярске суд избрал меру пресечения для руководителей прииска «Сисим», который входит в структуру холдинга «Сибзолото». Ближайшие два месяца, пока идет расследование трагедии, директор прииска Максим Ковальков начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров проведут в СИЗО (подробнее).

По горло в ледяной воде: спасатели ищут пропавших на прииске, а Сейба замерзает с каждым днем

На прииске ООО «Сисим» (холдинга «Сибзолото»), неподалеку от Щетинкино в Красноярском крае, уже пятые сутки продолжается спасательная операция – ищут оставшихся трех без вести пропавших при прорыве каскада дамб на Сейбе (подробнее).

Стоимость золота в сейфе затопленного в Красноярском крае прииска эксперт оценил в 8 миллионов рублей

Ударной волной, которая 19 октября снесла бараки рабочих золотодобывающего прииска на реке Сейба, смыло и помещение - спецкассу, где хранился сейф с намытым и уже очищенным золотом. Удивительно, но, как и жилые домики, это стратегическое, по сути, помещение тоже находилось здесь - в перекрытом русле реки, по сути, под шаткими дамбами. Наконец, во вторник 22 октября, сейф обнаружили (подробнее).