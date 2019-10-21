«Все знали, что общежития стоят в опасном месте»: суд отправил в СИЗО руководителей прииска, где прорвало дамбы

В Красноярске суд избрал меру пресечения для руководителей прииска Сисим, который входит в структуру холдинга «Сибзолото». Ближайшие два месяца, пока идет расследование трагедии, директор прииска Максим Ковальков начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров проведут в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739121" frameborder="0"></iframe> Андрей Еганов, начальник участка.Екатерина ПЕРЫШКИНА

Напомним, в ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края, на прииске неподалеку от Щетинкино произошла страшная трагедия. Река снесла 5 дамб, которые незаконно выстроили золотодобытчики. Волна была настолько мощная, что захлестнула общежития, в которых жили рабочие. 15 человек погибло, судьба пятерых остается

Начальник участка Андрей Еганов признал вину полностью и помогал спасать рабочих во время трагедии Фото: Егатерина ПЕРЫШКИНА

неизвестной. Пострадали по разным данным от 27 до 44 человек.

Как же такое могло произойти? Ответ на этот вопрос предстоит найти следствию. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В суде и Еганов, и Александров, и свидетели по делу - простые рабочие, уверяли: директор прииска Максим Ковальков был в курсе, что место для общежитий рабочих опасное, но махнул рукой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739152" frameborder="0"></iframe> Евгений Александров, мастер участка.Видео: Екатерина ПЕРЫШКИНА

- Место для строительства указал лично директор, - заявил на суде Евгений Александров, мастер участка. - Все знали, что общежития находятся на опасном расстоянии от реки, но никто не мог предположить, что дамбу прорвет.

Получается, директор надеялся на авось. Но река показала характер. Сам Коваленко кивает на начальника участка Андрея Еганова: дескать, это он виноват.

Мастер Евгений Александров также считает себя невиноватым Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНА

- Я все доверил Еганову. Я его всегда ценил, как ответственного специалиста, не понимаю, как он мог так поступить, - это директор заявил в суде в отношении строительства общежитий в опасной зоне.

Также Ковальков просил оставить его под домашним арестом, чтобы он мог оказать материальную помощь семьям погибших и организовать траурные мероприятия. Следствие и прокуратура выступили категорически против, сказав, что Ковальков может запросто избавиться от улик или сбежать. Свою вину он, к слову, не признал. Так что суд принял решение его не выпускать.

КОММЕНТАРИЙ

Официальный представитель ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская:

- В рамках расследования уголовного дела по факту гибели людей на прииске проведены обыски в офисе компании, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего следствия. Задержаны мастер, начальник участка и директор прииска. Начальник участка (Андрей Еганов - прим. Ред) полностью признал вину, раскаялся в содеяном и пожелал заключить досудебное соглашение со следствием. А вот директор ООО Сисим и мастер участка в инкриминируемом им деянии не признали. В рамках расследования уголовного дела допрошено уже более 80 человек. Потерпевшими по уголовному делу признано 10 человек. Расследование уголовного дела продолжается.

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