2019-10-21T17:29:47+03:00
Происшествия

«Все знали, что общежития стоят в опасном месте»: суд отправил в СИЗО руководителей прииска, где прорвало дамбы

Следствие считает, что преступники могут, будучи на свободе, избавиться от важных улик [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКОЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Директор прииска Максим Ковальков уверяет, что виноват начальник участка, и не признает вины Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНАДиректор прииска Максим Ковальков уверяет, что виноват начальник участка, и не признает вины Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНА
Изменить размер текста:

В Красноярске суд избрал меру пресечения для руководителей прииска Сисим, который входит в структуру холдинга «Сибзолото». Ближайшие два месяца, пока идет расследование трагедии, директор прииска Максим Ковальков начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров проведут в СИЗО.

Андрей Еганов, начальник участка.Екатерина ПЕРЫШКИНА

Напомним, в ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края, на прииске неподалеку от Щетинкино произошла страшная трагедия. Река снесла 5 дамб, которые незаконно выстроили золотодобытчики. Волна была настолько мощная, что захлестнула общежития, в которых жили рабочие. 15 человек погибло, судьба пятерых остается

Начальник участка Андрей Еганов признал вину полностью и помогал спасать рабочих во время трагедии Фото: Егатерина ПЕРЫШКИНА

Начальник участка Андрей Еганов признал вину полностью и помогал спасать рабочих во время трагедии Фото: Егатерина ПЕРЫШКИНА

неизвестной. Пострадали по разным данным от 27 до 44 человек.

Как же такое могло произойти? Ответ на этот вопрос предстоит найти следствию. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В суде и Еганов, и Александров, и свидетели по делу - простые рабочие, уверяли: директор прииска Максим Ковальков был в курсе, что место для общежитий рабочих опасное, но махнул рукой.

Евгений Александров, мастер участка.Видео: Екатерина ПЕРЫШКИНА

- Место для строительства указал лично директор, - заявил на суде Евгений Александров, мастер участка. - Все знали, что общежития находятся на опасном расстоянии от реки, но никто не мог предположить, что дамбу прорвет.

Получается, директор надеялся на авось. Но река показала характер. Сам Коваленко кивает на начальника участка Андрея Еганова: дескать, это он виноват.

Мастер Евгений Александров также считает себя невиноватым Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНА

Мастер Евгений Александров также считает себя невиноватым Фото: Екатерина ПЕРЫШКИНА

- Я все доверил Еганову. Я его всегда ценил, как ответственного специалиста, не понимаю, как он мог так поступить, - это директор заявил в суде в отношении строительства общежитий в опасной зоне.

Также Ковальков просил оставить его под домашним арестом, чтобы он мог оказать материальную помощь семьям погибших и организовать траурные мероприятия. Следствие и прокуратура выступили категорически против, сказав, что Ковальков может запросто избавиться от улик или сбежать. Свою вину он, к слову, не признал. Так что суд принял решение его не выпускать.

КОММЕНТАРИЙ

Официальный представитель ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Ольга Шаманская:

- В рамках расследования уголовного дела по факту гибели людей на прииске проведены обыски в офисе компании, в ходе которых изъяты предметы и документы, представляющие интерес для дальнейшего следствия. Задержаны мастер, начальник участка и директор прииска. Начальник участка (Андрей Еганов - прим. Ред) полностью признал вину, раскаялся в содеяном и пожелал заключить досудебное соглашение со следствием. А вот директор ООО Сисим и мастер участка в инкриминируемом им деянии не признали. В рамках расследования уголовного дела допрошено уже более 80 человек. Потерпевшими по уголовному делу признано 10 человек. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае после разрушения дамбы на реке Сейба остается неизвестной судьба шести человек

После осмотра дамбы сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе (подробности).

Спасатели обнаружили семерых выживших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Судьба остальных пока остается неизвестной (Подробности)

«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском

В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).

СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Следователи СК проводят обыски в офисе золотодобывающей компании, на прииске которой минувшей ночью прорвало дамбу. (Подробности)

С 2017 года золото может искать любой желающий

Прорыв пяти дамб на прииске в Курагинском районе на реке Сейба: они строились кустарным способом и никем не проверялись. (Подробности)

В Красноярском крае после разрушения дамбы на реке Сейба остается неизвестной судьба пяти человек

После осмотра дамбы сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе (подробности).

Спасатели обнаружили семерых выживших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Судьба остальных пока остается неизвестной (Подробности)

«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском

В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).

СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Следователи СК проводят обыски в офисе золотодобывающей компании, на прииске которой минувшей ночью прорвало дамбу. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Прорыв дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае. погибли люди»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Начальник отдела заповедника «Саяно-Шушенский» попался на взятке в 100 тысяч рублей от тувинских браконьеров
Красноярцам рассказали, куда потратят 10 миллиардов рублей из фонда капремонта
Фонд защиты обманутых дольщиков позаботится о 18 домах в Красноярске
Мэрия Красноярска потратит 27 миллионов рублей на новогодние елки для города
В Красноярске ищут эксгибициониста, преследовавшего 15-летнюю школьницу
«Завывала минут 15»: жителей Красноярска среди ночи напугала сирена
В Красноярске школьников учат выживать в горящей комнате
Сотни красноярцев побывали на интерактивной площадке МЭС Сибири в рамках фестиваля «Вместе ярче»
Росатом отказался продлевать контракт с директором ГХК в Железногорске Петром Гавриловым
Количество пострадавших при прорыве дамбы выросло до 27 человек
На прииске в Красноярском крае продолжаются поиски 5 пропавших при прорыве плотины
Красноярка отсудила у работодателя 500 000 рублей за жизнь сына, утонувшего в грузовике с рудой
«Как и обещал - размажу»: видеоблогер Олег Монгол и Кирилл Руки-базуки Терешин провели бой по правилам ММА
Сибирячка с идеальным телом стала чемпионкой России по бодибилдингу
В Красноярском крае объявлен траур по погибшим при прорыве дамбы
С первым снегом и гололедом стало больше аварий на дорогах Красноярска
Семьям погибших при ЧП в золотодобывающей артели в Красноярском крае выплатят по миллиону рублей
В Красноярском крае частично перекрыли федеральную трассу из-за аварии с тремя машинами
Полицейские помогают восстанавливать документы пострадавшим при прорыве дамбы в Курагинском районе
Жительница Красноярского края перевела мошенникам 40 тысяч рублей
Красноярцы делятся в соцсетях фотографиями первого снега
В Красноярске мебельный магазин заплатит более 300 тысяч рублей недовольному клиенту
На месте золотодобычи в Курагинском районе необходимо заниматься лесовосстановлением и рекультивацией выработок
Нет электричества и еда с тараканами: в Хакасии инспекторы ПДН изъяли двух детей из семьи
СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае