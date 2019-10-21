2019-10-21T15:29:54+03:00
Происшествия

«Я прыгал по бревнам, как герой боевика»: рабочий чудом спасся при прорыве дамбы под Красноярском и вытащил еще двоих

Во время ЧП в Курагинском районе погибли 15 старателей прииска на реке Сейба [Эксклюзив kp.ru]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Тимофей спас двоих товарищей. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю, Елена СЕРЕБРОВСКАЯТимофей спас двоих товарищей. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю, Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Спасатели и следователи продолжают работать в Курагинском районе Красноярского края, где в субботу 19 октября рухнули пять дамб, смыло рабочий поселок артели ООО «Сисим», погибли 15 человек.

МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.

Тимофей Тимохин, 32-летний электрогазосварщик прииска – один из пострадавших, которых привезли в Красноярскую краевую больницу на вертолете санитарной авиации. Поначалу был в шоковом состоянии и с трудом осознавал, что произошло. У него множественные синяки и ушибы, требуется операция на сломанной руке. Именно он спас из потока воды, грязи, обломков, двух человек. Тяжело рассказывает о случившемся. «Комсомольской правде» удалось с ним пообщаться на следующий день, когда Тимофей немного пришел в себя.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

«Очнулся на каком-то острове»

- Всем говорят, что дамбу прорвало в 6 часов утра – это неправда, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск Тимофей Тимохин. – Я вам точно скажу время: это было в 2:09 ночи, я еще на часы посмотрел, когда выходил на улицу. Было темно, услышал звук воды, а потом увидел ее. Забежал обратно в комнату, чтобы разбудить деда-соседа. Вместе попытались выйти в дверь, а там уже в коридорах везде вода. В окно не полезли, чтобы стеклом не пораниться.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

После второй волны общежитие – домик на 36 спальных мест – поплыло, как лодка. От удара третьей волны разлетелось в щепки. Меня прижало, я какое-то время находился под водой и не мог выбраться. Кругом темнота, адский холод, шум в ушах. Я промок в ледяной воде моментально и не чувствовал рук и ног. Меня подхватило и понесло, несколько раз затягивало на дно.

Кое-как Тимофей выбрался на какой-то островок.

- Я покричал и на мой голос откликнулся мужчина, его несло течением, я успел подхватить его и затянуть на островок. Мы отдышались, решили выбираться, находиться здесь было опасно, на нас несло бревна. Запросто могло раздавить. Я прыгал по этим бревнам так, как не смогли бы герои боевиков. Не думал о том, что могу упасть и все, мне конец. Мы бежали, потом поплыли. Услышал рядом человека, он захлебывался водой. Его схватил, это был Олег с автозаправки. Повезло что нас течением донесло практически до берега, и вот когда мы уже выбрались на берег, увидели свет фар от трактора и пошли на него. В этой гонке на выживание Тимофей спас двух человек. Сам, можно сказать, легко отделался: сломал руку.

Как говорит сам Тимофей, он легко отделался, сломал руку Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Как говорит сам Тимофей, он легко отделался, сломал рукуФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Как работалось на вахте

Тимофей сам из Ачинска, женат, у жены есть двое маленьких детей от первого брака. Решили переехать в Курагино, купили земельный участок и хотели строиться. Парень по профессии электрогазосварщик, востребованный специалист. Решил подзаработать на вахне неподалеку от дома (от Щетинкино до Курагино 120 километров).

Первая вахта была с мая по август. Сейчас вторая. В каких условиях трудились старатели, судите сами: работали 3,5 месяца, затем отдыхали 5 недель. И снова – на 3,5 месяца в тайгу. В 7 утра ты должен быть на рабочем месте и уйти с него можно только в 19 часов вечера. Кормежка три раза в день (не обижали). И так – 7 дней в неделю, без единого выходного. Если кому не нравится – здесь никого не держали. Зарплата при этом в среднем у всех 35-40 тысяч рублей в месяц.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Жили рабочие в общежитиях. Бараки построены были крайне небрежно для Сибири: без фундамента на землю уложили брусья, без какой-либо отделки, 9 комнат на 4 человека каждая. Два таких барака по распоряжению генерального директора поставили ниже уровня дамбы – и когда пошла вода, их просто сняло с мест и понесло течением.

- Мы видели, как дамбу периодически ремонтировали, - рассказывает Тимофей. – Ну как ремонтировали: грузовик высыпал камень, трактор равнял и все. При этом начальник и мастер участка ходили всегда с таким видом, что у нас все отлично.

Прииск на реке Сейба.Видео: д\ф «Золотая Сейба»

P.S.

Рабочие говорят, накануне в 10 вечера в поселке отключили электричество. И это, возможно, помогло избежать бОольшего количества жертв: если бы не сработала система отключения энергии, или сработала с задержкой, не должным образом, провода под высоким напряжением упали бы в воду.

Все населенные пункты в этом глухом районе, расположенные вдоль железной дороги, присоединены технологически к сетям РЖД (официально, с соотвествующими договорами). Это происходит везде, где нет других линий (таким образом железная дорога, по сути, выполняет социальную функцию). Поставляет РЖД электроэнергию и таким вот небольшим предприятиям.

Один из самых первых кадров с места ЧП Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Один из самых первых кадров с места ЧПФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Рабочий поселок старателей запитан от железной дороги, от системы ДПР. Мы подаем по высоковольтной линии через тайгу на трансформаторную подстанцию золотодобывающей артели ток напряжением 6 киловольт (6 тысяч вольт). И уже на трансформаторной подстанции он понижается до потребительских 220 вольт и поступает к общежитиям и другим объектам, - пояснил Владимир КОНОНОВ, электромеханик ЭЧ-7, Саянская дистанция электроснабжения ОАО РЖД.

В пресс-службе КрасЖД подтвердили: на этом участке железнодорожной магистрали идут строительные работы, там прокладывают второй путь. И зачастую, если для этого потребуется больше электроэнергии, то может быть ограничена подача электроэнергии на присоединенные объекты. Так что поздним вечером 18 октября поселок и в самом деле был обесточен.

Пострадавших во время прорыва дамбы под Красноярском доставили в краевую больницу.Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Георгий Каминский, инженер-электрик:

- Это нужно смотреть на месте, но, думаю, что те, кто там работал, реально видел, что опасность была. Надо знать, как там были расположены провода. Наверняка была какая-то опора с изоляторами. При падении опоры провода могли бы оборваться и соприкоснуться. Тогда произошло бы замыкание, сигнал пошел на трансформатор и там сработал бы сигнал на отключение. А если бы при падении опоры оборвался один провод, отключения бы не произошло. Или если бы между проводом и человеком находился бы какой-то предмет, проводящий электрический ток, или вода, конечно, это большие риски.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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ИСТОЧНИК KP.RU

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