Одного унесло за 40 километров, другие были возле дамбы: в Красноярском крае нашли всех погибших на золотодобывающем прииске 19 октября 2019 года

Спасатели завершили поиски всех погибших рабочих золотодобывающего прииска в Курагинском районе Красноярского края. С момента трагедии 19 октября 2019 года прошло ровно полгода. Все это время трое мужчин считались пропавшими без вести. А пока не были найдены их тела, у родственников теплилась крошечная надежда. Но реальность оказалась страшнее: три человека погибли мучительной смертью. Ужасают подробности, которые рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции. Одного из вахтовиков нашли в 40 километрах от поселка. Его обнаружил рыбак из ближайшего села. Видимо, первой волной тело 32-летнего водителя погрузчика вынесло из русла Сейбы в Сисим. Узнать его по лицу не представлялось возможным – установили личность только по отпечаткам пальцев.

Вот эта дамба унесла жизни 20 человек. Фото: ГУ МВД России по краю

А потом нашли и двух оставшихся – в восьмистах метрах от разрушенной дамбы. Возможно, они вместе пытались спастись. Тела направлены на экспертизу, чтобы опознать, кто есть кто, ведь опознать их по лицу также невозможно.

Напомним, что ночью с 18 на 19 октября, когда рабочий поселок на берегу таежной речки Сейбы глубоко спал, пришли большая волна. Сначала за несколько километров вверх по реке прорвало одну техническую дамбу, за ней вторую, третью. Поселок стоял у пятой, последней дамбы каскада. А на самом берегу находились два общежития, где спали почти 70 вахтовиков.

Это все, что осталось от поселка. Фото: ГУ МВД России по краю

Волной смыло оба общежития, в полной темноте люди барахтались в воде. К утру начали считать погибших. Несколько недель на месте трагедии работали спасатели. До самых холодов, по горло в ледяной воде они буквально прочесывали дно Сейбы и ее берега. Всего нашли 17 человек, поиски оставшихся пришлось свернуть из-за наступивших морозов. А весной, когда потеплело, их возобновили.

Теперь осталось дождаться окончания следствия и суда, чтобы узнать, по чьей вина произошла трагедия. Подозреваемых трое – директор прииска Максим Ковальков начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александров.

Спасатели и полиция занимались поисками до самых морозов. Фото: ГУ МВД России по краю

Тела двух человек нашли там, за поворотом. Фото: Вадим Кофман

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