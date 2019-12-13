2019-12-13T10:33:52+03:00
Происшествия

После прорыва дамбы в Красноярском крае золотодобывающая компания должна возместить 363,5 миллиона рублей – за загрязнение двух рек

Росприроднадзор грозит подать в суд, если она не сделает это добровольно
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Золотодобывающая компания загрязнила две реки в Красноярском крае и должна возместить 363,5 миллиона рублейЗолотодобывающая компания загрязнила две реки в Красноярском крае и должна возместить 363,5 миллиона рублейФото: ИВАНОВА Диана
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Золотодобывающей компании «Сисим», которая вела разработку на реке Сейбе на севере Курагинского района Красноярского края, предложили добровольно возместить причиненный ущерб. В противном случае дело будет решаться в суде и едва ли компании удастся что-то от этого выиграть. Речь идет о 363,5 миллионах рублей – в такую сумму Росприроднадзор оценил ущерб, причиненный окружающей среде.

Поисковая операция в Курагинском районе на золотодобывающем прииске.

Напомним, что 19 октября этого года на реке Сейбе произошла техногенная катастрофа – одну за другой прорвало пять технологических дамб. Причем пятая находилась рядом с рабочим поселком старателей и разрушилась глубокой ночью. Волна высотой в 4 метра унесла два общежития. Погибли 17 человек и еще трое числятся без вести. Их поиски отложены до весны.

После трагедии в тайгу устремились специалисты и эксперты из различных ведомств. В частности, следственного комитета, прокуратуры, Минприроды, Минсельхоза, Росприроднадзора. Были отобраны многочисленные пробы воды и грунта, которые затем направили на изучение.

Ночью 19 октября эта дамба унесла жизни 17 человек. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Ночью 19 октября эта дамба унесла жизни 17 человек. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В конце октября Росгидромет опубликовал итоги своей проверки: было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение воды ионами меди (206 ПДК), ионами свинца (5 ПДК), ионами цинка (19 ПДК). Пробы брали как в реке Сейбе, так и в Сисиме, куда она впадает. Причем прямая вина в этом золотодобытчиков: компания грубо нарушала законодательство в области охраны окружающей среды.

Сумма ущерба:

- по реке Сейбе - 39 миллионов 758 тысяч рублей;

- по реке Сисиму – 323 миллиона 751 тысяч рублей;

- итого 363 миллиона 509 тысяч.

Будет ли «Сисим» возмещать ущерб добровольно или принудительно, ответ на этот вопрос получим вскоре. Директору компании сейчас нелегко: он находится в следственном изоляторе. Максима Ковалькова задержали вечером того же дня, когда произошла трагедия, 19 октября. Вместе с начальником участка Андреем Егановым и мастером Евгением Александровым. Всех троих арестовали на два месяца. Следствие настаивало на этом, чтобы подозреваемые не могли оказывать давления на свидетелей и не скрылись.

Из каких источников будет возмещаться ущерб природе – тоже вопрос открытый. Пока что известно, что арестованы 18 килограммов золота на сумму 8 миллионов рублей, найденных спасателями в сейфе в рабочем поселке. Их направят на выплату компенсации пострадавшим и семьям погибших.

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Уровень меди превышен в 200 раз! Росгидромет обнародовал результаты проб воды после прорыва дамб в Красноярском крае. Также в Сисиме нашли превышение норм по цинку и свинцу.

После разрушения каскада дамб на прииске в Красноярском крае специалисты Росгидромета зафиксировали в Сейбе превышение предельно допустимой концентрации меди, цинка и свинца. По меди норма превышена более чем в 200 раз, сообщает официальный сайт ведомства (подробнее).

Следователи показали, как вскрывают сейф с золотом, найденный на месте разрушения дамбы в Красноярском крае

В нем находилось около 18 килограммов драгоценного металла [видео]

О том, что в одном из двух общежитий, которые ночью 19 октября снесло волной от разрушенной плотины, находился сейф с золотом, стало известно на следующие сутки. Гендиректор компании «Сисим» (его вместе с начальником участка и мастером арестовали на 2 месяца) сообщил об этом следователям на предварительном допросе (подробнее).

«Все знали, что общежития стоят в опасном месте»: суд арестовал руководителей прииска, где прорвало дамбы

В Красноярске суд избрал меру пресечения для руководителей прииска Сисим, который входит в структуру холдинга «Сибзолото». Ближайшие два месяца, пока идет расследование трагедии, директор прииска Максим Ковальков начальник участка Андрей Еганов и мастер Евгений Александровпроведут в СИЗО (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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