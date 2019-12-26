Анна Щербакова готовится прыгнуть три четверных на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-26T08:27:05+03:00

Анна Щербакова и Алена Косторная на жеребьевке в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые сложные прыжки есть в программе только двух участниц этих соревнований

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В короткой программе Анна покажет четыре тройных прыжка, все самое главное – в произвольной программе. Откроет ее каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Еще два четверных дополнят пять тройных прыжков. Всего в произвольной программе Анна заявила 11 прыжков разной степени сложности.

Аня выходит в короткой программе третьей, после Александры Трусовой и Серафимы Саханович.

Кстати, главные фаворитки чемпионата включили в свои произвольные программы 6-7 тройных прыжков. Четверные заявили только Александра Трусова и Анна Щербакова.

Напомним, накануне соревнований мы изучили заявленные программы самых главных фавориток женского одиночного катания.

Программу Александры Трусовой можно посмотреть здесь

Программу Евгении Медведевой можно посмотреть здесь.

Программу Алены Косторной можно посмотреть здесь.

Программу Елизаветы Туктамышевой можно посмотреть здесь.

Короткую программу ученица Этери Тутберидзе покажет под музыку из фильма 2006 года «Парфюмер. История одного убийцы». Произвольную программу – под «Жар-птицу», балет на музыку Игоря Стравинского.

Болеть за Анну Щербакову красноярцы придут 27 декабря в 19.30 (короткая программа) и 28 декабря в 19.00 (произвольная программа). Будут прямые трансляции на русском и английском языках, в том числе и на сайте «Комсомольской правды».

Напомним, чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU