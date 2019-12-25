2019-12-25T13:47:06+03:00
Спорт

Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Это рекорд!
Татьяна АРОНОВА
Поделиться:
Александра Трусова в аэропорту Красноярска. На льду мы увидим ее 27 декабря.Александра Трусова в аэропорту Красноярска. На льду мы увидим ее 27 декабря.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Накануне соревнований мы изучили заявленные программы самых главных фавориток женского одиночного катания. Самую сложную готовится откатать Александра Трусова.

В короткой программе она решила обойтись без четверных прыжков, заявила только тройные: аксель, флип и каскад из лутца и риттбергера.

Зато произвольная программа претендует на звание самой сложной в этом виде программы чемпионата России. Александра готовится показать сразу пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц и два тулупа. Плюс каскады из двойных и тройных прыжков. Плюс дорожки и вращения.

Короткую программу Трусова покажет под музыку Эдварда Грига, оперу «Пер Гюнт». Произвольную программу – под саундтрек «Игры престолов».

Болеть за Александру Трусову красноярцы придут 27 декабря в 19.30 (короткая программа) и 28 декабря в 19.00 (произвольная программа. Имена победительницы и призеров чемпионата России станут завершающим аккордом соревнований, похоже, расписание выстроено с учетом того, чтобы накал страстей не угас до последней минуты!

Напомним, чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Висел на лоскутке кожи. 8-летней девочке оторвало палец в бассейне Красноярска
Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Из 15 человек при падении вертолета на севере Красноярского края сильнее всех пострадал командир
Сумма кредитных соглашений ВТБ по «Программе 1764» превысила 100 млрд рублей
Руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края возглавила «7 канал»
Елка без опасности: топ-3 рисков новогодних каникул
Бэби-бумеры бьют рекорды по темпу роста интернет-трафика в сети Tele2
ВТБ презентовал корпоративную универсальную карту для клиентов крупного бизнеса
Босиком по снегу тушил пожар. Полицейский помог оказавшемуся в беде погорельцу
В Красноярском крае водитель всмятку разбил машину о грузовик и погиб
Террористов из «спящей» ячейки в Красноярске отправили в колонию