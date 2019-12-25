Александра Трусова заявила пять четверных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

СЕГОДНЯ 13:42 2019-12-25T13:47:06+03:00

Александра Трусова в аэропорту Красноярска. На льду мы увидим ее 27 декабря. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Накануне соревнований мы изучили заявленные программы самых главных фавориток женского одиночного катания. Самую сложную готовится откатать Александра Трусова.

В короткой программе она решила обойтись без четверных прыжков, заявила только тройные: аксель, флип и каскад из лутца и риттбергера.

Зато произвольная программа претендует на звание самой сложной в этом виде программы чемпионата России. Александра готовится показать сразу пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц и два тулупа. Плюс каскады из двойных и тройных прыжков. Плюс дорожки и вращения.

Короткую программу Трусова покажет под музыку Эдварда Грига, оперу «Пер Гюнт». Произвольную программу – под саундтрек «Игры престолов».

Болеть за Александру Трусову красноярцы придут 27 декабря в 19.30 (короткая программа) и 28 декабря в 19.00 (произвольная программа. Имена победительницы и призеров чемпионата России станут завершающим аккордом соревнований, похоже, расписание выстроено с учетом того, чтобы накал страстей не угас до последней минуты!

Напомним, чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU