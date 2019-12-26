2019-12-26T08:03:28+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева покажет 11 тройных прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Изучаем короткую и произвольную программу чемпионки мира!
Татьяна АРОНОВА
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Елизавета Туктамышева выйдет на красноярский лед четвертой, после Трусовой и Щербаковой.Елизавета Туктамышева выйдет на красноярский лед четвертой, после Трусовой и Щербаковой.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Елизавета Туктамышева четверные прыжки освоила, но на чемпионате России их не заявила. Во всяком случае, в предварительном списке их нет. Однако все может и измениться, ведь это всего лишь предварительные планы, которые спортсменка и тренер могут поменять.

В короткой программе чемпионки мира четыре прыжка, все – тройные, все – разные: аксель, флип, тулуп и лутц.

В произвольной программе Елизавета заявила еще семь тройных прыжков, три из них – в каскаде.

Кстати, главные фаворитки включили в свои произвольные программы 6-7 тройных прыжков. Четверные заявили только Александра Трусова и Анна Щербакова.

Напомним, накануне соревнований мы изучили заявленные программы самых главных фавориток женского одиночного катания.

Программу Александры Трусовой можно посмотреть здесь

Программу Евгении Медведевой можно посмотреть здесь.

Программу Алены Косторной можно посмотреть здесь.

Короткую программу Елизавета Туктамышева покажет под музыку современной британской группы Florence + the Machine, сингл 2009 года «Drumming Song». Произвольную программу – под Petite Fleur в исполнении американского джаз-бэнда The Hot Sardines.

Болеть за Елизавету Туктамышеву красноярцы придут 27 декабря в 19.30 (короткая программа) и 28 декабря в 19.00 (произвольная программа). Будут прямые трансляции на русском и английском языках, в том числе и на сайте «Комсомольской правды».

Напомним, чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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