Евгения Медведева заявила четыре каскада прыжков на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-25T14:59:04+03:00

Соревнования начнутся уже завтра, 26 декабря, в Красноярске

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Накануне чемпионата России по фигурному катанию мы изучили заявленные программы самых главных фавориток женского одиночного катания.

У двукратной чемпионки мира четверных прыжков нет, но программа очень сложная!

В короткой программе Евгения готовится показать каскад из тройных флипа и тулупа, в произвольной таких каскадов три.

В начале программы четыре тройных прыжка подряд, два из них в каскаде, это тройной сальхов и тройной тулуп.

Еще в двух каскадах тройные прыжки дополняются двойными. Всего в произвольной программе семь тройных прыжков.

Кроме технической части программы, которую оценят судьи, зрители ждут от своей любимицы то особое настроение, которое дарит им каждое выступление Медведевой.

Короткую программу Медведева покажет под музыку британской рок-группы Muse, Exogenesis: Symphony, Part 3. Произвольную программу – под саундтрек фильма «Мемуары гейши», над ней Женя работала с одним из самых известных постановщиков мира — Ше-Линн Бурн.

Болеть за Евгению Медведеву красноярцы придут 27 декабря в 19.30 (короткая программа) и 28 декабря в 19.00 (произвольная программа). Будет ли любимая фигуристка на пьедестале, мы узнаем в последнюю минуту чемпионата России!

Поддержать дочь в Красноярск приехала мама фигуристки, Жанна Медведева и, конечно, тренер, Байан Орсер.

Напомним, чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.

Расписание соревнований можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU