Евгения Медведева купила в Красноярске новые коньки за 20 000 вместо сломанных на тренировке

На тренировке перед выступлением в короткой произвольной программе Чемпионата России по фигурному катанию 2020 в Красноярске Евгения Медведева сломала каблук у коньков. Досадное происшествие случилось 26 декабря на тренировке, утром на Арене Кристалл - в день старта соревнований. На тренировке на следующий день журналисты заметили, что каблук Женя просто-напросто... примотала скотчем!

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал:

- Это недоразумение – не повод сниматься с соревнований.

Медведева на тренировкеФото: Мария ЛЕНЦ

А «Комсомольская правда» - Красноярск случайно узнала, как фигуристка вышла из ситуации: купила новые коньки.

Об этом нам рассказала мама 9-летней красноярский девочки-фигуристки, которая водит ребенка на чемпионат. Накануне они пришли в спортивный магазин за мягкими игрушками, которые дарят кумирам. И...

- Если бы на полчаса раньше пришли, встретили бы у нас Евгению Медведеву! – рассказали нам продавцы, - говорит Ольга. – Кира моя разволновалась! Как?! – говорит. Она у меня с 5 лет в фигурном катании, и Евгения Медведева ее кумир. Ну что же, увидим Медведеву на льду, будем теперь особенно за нее болеть.

Мы дозвонились до магазина («Аксель», профильный спортивный магазин). Появление знаменитой фигуристки продавцов слегка ошарашило, - признаются здесь.

- Она пришла днем в сопровождении тренеров, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина, младший продавец магазина. – Прошла, посмотрела все, выбрала коньки Edea. У нас представлены Edea Overture Edea Chorus, она выбрала Chorus 24-го размера. Стоят они 20 000 рублей. На самом деле это не дорого. Ведь у нас нет таких высокопрофессиональных коньков, на которых выступают фигуристы мирового уровня, здесь на них просто нет покупательского спроса. Те, что купила Евгения, скажем так, по классу на три уровня ниже того, что ей требуются. Переживаем, как она будет выступать... Новые коньки вообще проблема для спортсмена в такие решающие дни.

Евгения Медведева купила коньки в Красноярске 00:00 00:00

Продавцы настолько удивились приходу звезды мирового фигурного катания, что растерялись и не попросили автограф. Теперь (смеются) - локти кусают.

В каких коньках выйдет на лед спортсменка – пока интрига. На старых, новых, или ей успеют прислать что-то другие.

Медведева не дает комментариев по поводу инцидента, но мы поговорили с Джонатаном Гурейро, выступающим в паре с Тиффани Загорски.

- Скорее всего, скотчем каблук Евгения не приматывала. Скотч мы используем, чтобы прикрепить шнурки, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск Джонатан. – На соревнования мы обычно берем одну пару, но у каждого фигуриста есть и вторая раскатанная пара коньков. Возможно, Евгения ее не взяла с собой – такое случается, и ей успеют передать ее до начала соревнований. О происшествии с коньками у Жени мы знаем, но вопросов ей не задаем. Если захочет, расскажет сама.

Кстати, у двукратной чемпионки мира программа очень сложная. В короткой программе Евгения готовится показать каскад из тройных флипа и тулупа, в произвольной таких каскадов три. В начале программы четыре тройных прыжка подряд, два из них в каскаде, это тройной сальхов и тройной тулуп. Еще в двух каскадах тройные прыжки дополняются двойными. Всего в произвольной программе семь тройных прыжков.

ОСНОВНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

27 декабря

13:30-15:55 – Спортивные танцы на льду. Произвольная программа

16:15-19:05 – Мужчины. Произвольная программа

19:30-22:00 – Женщины. Короткая программа

28 декабря

16:30-18:40 – Парное катание. Произвольная программа

19:00-21:50 – Женщины. Произвольная программа

29 декабря

12:00-15:30 – Показательные выступления