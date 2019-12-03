Фигурное катание в Красноярске-2019: расписание чемпионата, список участников

Чемпионат по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря 2019 года в ледовом дворце «Платинум Арена». В течение первых трех дней сильнейшие фигуристы страны откатают обязательную программу, 29 декабря - показательные выступления.

Расписание соревнований:

26 декабря

14:00-16:30 – Мужчины. Короткая программа

16:50-18:50 – Спортивные танцы на льду. Ритм танец

19:15-20:00 – Открытие чемпионата

20:15-22:15 – Парное катание. Короткая программа

27 декабря

13:30-15:55 – Спортивные танцы на льду. Произвольная программа

16:15-19:05 – Мужчины. Произвольная программа

19:30-22:00 – Женщины. Короткая программа

28 декабря

16:30-18:40 – Парное катание. Произвольная программа

19:00-21:50 – Женщины. Произвольная программа

29 декабря

12:00-15:30 – Показательные выступления

По итогам этих соревнований будет утвержден окончательный состав сборной России по фигурному катанию, которой предстоит уже в конце января 2020 года выступить на чемпионате Европы в Граце (второй по численности населения город Австрии) и в марте – на чемпионе мира в Монреале (Канада).

Самая жесткая конкуренция ожидается среди женщин, где на три места в сборной претендует сразу семь кандидатов. Причем все – настоящие звезды: олимпийская чемпионка 2018 года и действующая чемпионка мира Алина Загитова (фото?), двухкратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, действующая чемпионка России и серебряный призер юниорского чемпионата мира Анна Щербакова.

Также среди претендентов блестящая дебютантка, призер чемпионата России и чемпионата мира среди юниоров Алена Косторная, которую включили в список кандидатов в сборную в последний момент. Для этого Федерация РФ по фигурному катанию пошла на беспрецедентный шаг и забрала одно место у мужчин. По установленным правилам кандидатов в сборную может быть не более шести человек или пар.

Достижения фигуристов-мужчин, претендующих на место в сборной России, пока заметно скромнее. На соревнованиях в Красноярске выступят серебряный призер чемпионата Европы в 2018 году Дмитрий Алиев, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном первенстве Михаил Коляда, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года среди команд Андрей Лазукин, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года Роман Савосин и серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин.