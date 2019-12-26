Алена Косторная не заявила четверные прыжки на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске
Накануне соревнований мы изучили заявленные программы самых главных фавориток женского одиночного катания.
В короткой программе Алена заявила четыре прыжка, все тройные. Это аксель, лутц и каскад из флипа и тулупа.
Косторная будет выступать в короткой программе шестой, после своих подруг по команде Александры Трусовой и Анны Щербаковой.
Произвольная программа воспитанницы Этери Тутберидзе буквально напичкана тройными прыжками, их будет 8! Также будет один прыжок в двв оборота и в один – он «разбавит» каскад из тройных флипа и сальхова. Четверных прыжков Алена не заявила. Но, напомним, предварительные заявки спортсменов не имеют обязательного характера – фигуристки вольны менять элементы до и во время проката.
Кстати, главные фаворитки включили в свои произвольные программы 6-7 тройных прыжков. Четверные заявили только Александра Трусова и Анна Щербакова.
Программу Александры Трусовой можно посмотреть здесь
Программу Евгении Медведевой можно посмотреть здесь.
Короткую программу Косторная покажет под музыку современного британского композитора Макса Рихтера November. Произвольную программу – под саундрек «Сумерки».
Болеть за Алену Косторную красноярцы придут 27 декабря в 19.30 (короткая программа) и 28 декабря в 19.00 (произвольная программа). Будут прямые трансляции на русском и английском языках, в том числе и на сайте «Комсомольской правды».
Напомним, чемпионат России пройдёт с 26 по 29 декабря в Красноярске.
Расписание соревнований можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Чемпионат по фигурному катанию в Красноярске - 2020»