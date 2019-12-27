2019-12-27T17:01:13+03:00
Спорт

У Трусовой замерзла собака, а Туктамышева ходит босиком: неофициальные моменты чемпионата России по фигурному катанию 2020 в Красноярске

Сильнейших фигуристок мира трибуны встречают оглушительными овациями
Мария ЛАВРИНЕНКО
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Александра ТрусоваАлександра ТрусоваФото: Мария ЛЕНЦ
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Вся страна продолжает следить за выступлениями фигуристов на чемпионате России по фигурному катанию 2020 в Красноярске.

Алена Косторная Фото: Мария ЛЕНЦ

Алена КосторнаяФото: Мария ЛЕНЦ

Уже выступили фаворитки чемпионата Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Последняя – лидирует с результатом 89,86 балла. На втором месте - Щербакова с результатом 79,93 балла. Александра Трусова - третья, она набрала 76,46 балла.

Платье-трансформер у Александры Трусовой не до конца раскрылось Фото: Мария ЛЕНЦ

Платье-трансформер у Александры Трусовой не до конца раскрылосьФото: Мария ЛЕНЦ

По сюжету выступления, Александра катается сначала в нежном светлом платье, под соответствующую спокойную мелодию. Потом меняется сюжет, меняется музыка, становится тревожной, и одновременно трансформируется костюм – меняются слои, платье становится черным. Но, видимо, ткань где-то зацепилась, и платье не до конца трансформировалось. Уже в конце выступления фигуристка одернула костюм в районе бретельки на правом плече.

Анна Щербакова Фото: Мария ЛЕНЦ

Анна ЩербаковаФото: Мария ЛЕНЦ

Журналистам Александра Трусова, которая прилетела на чемпионат со своей собачкой, призналась, что ее песик замерз в Красноярске, где температура приближается к минус 30-ти.

Александра Трусова с собакой Фото: Мария ЛЕНЦ

Александра Трусова с собакойФото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, Александра Трусова привезла свою собачку Тину, которая знаменита уже не меньше своей хозяйки (на этапе «Гран-при» в Москве, где 15-летняя спортсменка завоевала золото, после проката взяла на руки свою собачку, одетую в костюм дракона. Напомним, в произвольной программе Трусова катается под музыку из популярного сериала «Игра престолов», представая в образе матери драконов — Дейенерис Таргариен).

Анна Щербакова пока на втором месте Фото: Мария ЛЕНЦ

Анна Щербакова пока на втором местеФото: Мария ЛЕНЦ

- Мы гуляли по городу с мамой, - рассказала она после выступления. - Было очень холодно, и мы слали в Москву друзьям и родственником фотографии и видео, чтобы показать, как нам здесь (смеется). Тине мы заранее взяли тапочки, костюмчик. Но это не помогло! Она совсем замерзла.

Елизавета Тухтамышева к журналистам вышла босиком Фото: Мария ЛЕНЦ

Елизавета Тухтамышева к журналистам вышла босикомФото: Мария ЛЕНЦ

Еще из закулисья: рекорд по размерам подаренных медведей побила Анна Щербакова, их за лапы тащили два тренера.

Но самую огромную мягкую игрушку вручили Алене Косторной – невероятных размеров гигантскую панду.

Елизавета Туктамышева вышла в так называемую «микст зону», где находятся журналисты, босиком.

На вопрос корреспондента «Комсомолки» - почему, Лиза засмеялась:

- Я просто старая!

А Алена Косторная рассказала, что сделала прическу в Москве и теперь не может надеть шапку:

- Мерзнет голова! Приходится короткими перебежками, от автобуса до катка, - призналась Алена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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