2019-12-27T14:27:35+03:00
Спорт

«Флаг у нас в душе, а спортивный век короткий»: российские фигуристы не откажутся выступать под нейтральным флагом

Об этом в Красноярске рассказали призеры чемпионата по фигурному катанию в танцах на льду
Татьяна РЯБИНИНА
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Никита Кацалапов назвал событие апокалипсисомНикита Кацалапов назвал событие апокалипсисомФото: Мария ЛЕНЦ
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Вопрос про санкции задал на пресс-конференции после произвольной программы Чемпионата России по фигурному катанию японский журналист. И российские фигуристы ответили честно: выступать будем.

- Когда узнали, что российские спортсмены будут выступать под нейтсральным флагом – это апокалипсис какой-то, - говорит чемпион России Никита Кацалапов. – Ведь спорт развивает патриотизм, и выступать под нейтральным флагом это очень печально. Думаю, некоторые спортсмены будут отказываться, но наш век короткий, можно и не дождаться отмены санкций. Флаг у нас в сердце, гимн в душе.

- Мы занимаемся с пяти лет, и мы, и родители отдаем все силы спорту, невозможно не поехать, -считает и Александра Степанова, вместе с Иваном Букиным занявшая второе место на чемпионате России.

- Думаю, пока рано об этом говорить, еще будут апелляции, будем надеяться на лучшее, - говорит Джонатан Гурейро, в паре с Тиффани Загорски занявший третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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