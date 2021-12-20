В Ачинске нашли часть денег, украденных кассиршей Анной Григорьевой

Полицейские пересчитывают найденные миллионы. Фото: скриншот из видео МВД

В Ачинске Красноярского края полицейские обнаружили часть денег, украденных кассиршей Анной Григорьевой. Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, нашли 2 миллиона 180 тысяч рублей.

2 миллиона рублей оперативники нашли в тайнике, который находился в банке. Еще 180 тысяч рублей обнаружены дома у родственников девушки после обысков. Вот так, среди пакетов и банок с огурцами хранились украденные миллионы купюрами по 5 тысяч рублей, которые оперативники бережно положили в целлофановые пакеты.

Теория кассирши о злых шантажистах растаяла на глазах. Однако поиски остальных денег продолжаются, не исключено, что среди родственников Григорьевой появятся новые фигуранты.

Кроме того, был арестован автомобиль, между прочим не самый дешевый Nissan Teana, принадлежащий мужу подозреваемой Денису Григорьеву - еще одному фигуранту дела:

- Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейскими изъят автомобиль, принадлежащий фигуранту уголовного дела. Сейчас иномарка помещена на спецстоянку, - передает официальный представитель МВД России Ирина Волк

Напомним, 7 декабря в Ачинске Красноярского края посреди ночи пропала кассирша Анна Григорьева. Вместе с ней из банка, в котором работала девушка, исчезли 23 миллиона рублей в трех валютах. Искали Григорьеву неделю. В итоге она сама сдалась полиции 14 декабря после разговора с матерью. В ее отношении заведено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Девушке грозит до 10 лет колонии.

19 декабря до 7 февраля 2021 (как и супруга) года был арестован муж подозреваемой - Денис Григорьев. В чем конкретно его обвиняют неизвестно. Однако мужчина проведет в СИЗО 1 месяц и 21 день. Полицейские продолжают выяснять, где остальные деньги. Сериал продлен еще на сезон.

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Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские отрабатывали родственные и дружеские связи Григорьевой. Оперативники решили, что мать кассирши может знать, где находится девушка и связываться с ней. Так, в итоге, и получилось. С женщиной поговорили еще раз. (подробнее)

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Почти неделя, - с 7 декабря, а о кассирше Анне Григорьевой, ограбившей банк почти на 23 миллиона рублей, ни слуху, ни духу! Ну прямо «вся королевская конница, вся королевская не может Шалтая, не может Болтая (Анну) поймать!». Известно имя, семья, связи, место работы; сейчас везде камеры, отслеживаются телефоны, перемещения... Но, по данным на понедельник, 13 декабря, - даже вариантов, где она может быть, ноль! Зато о самой кассирше выясняются все новые подробности.

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На кадрах видно, как Анна зашла в помещение и сразу же ринулась к сейфу. Открыв его Григорьева простояла несколько секунд, совершая манипуляции руками (предположительно клала деньги в коробку). После этого она вытащила из сейфа коробку, заполненную купюрами. (подробнее)

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