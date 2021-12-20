Отсидеть срок и выйти в один день: вслед за кассиршей Анной Григорьевой суд взял под арест ее мужа

Денис и Анна Григорьевы Фото: соцсети

Если бы этой истории не было, ее бы стоило придумать. Продолжаются лихие приключения ачинской кассирши Анны Григорьевой, умыкнувшей из банка 23 миллиона – в рублях, евро и долларах. Точнее, теперь уже криминальной парочки – на минувших выходных повязали мужа Григорьевой, Дениса. Как выяснилось, в «краже года» без него не обошлось. Напомним хронику событий. 7 декабря в Ачинске пропадает скромная банковская служащая, 30-летняя Анна Григорьева. Уходит среди ночи из дома, оставив записку странного содержания, адресована она коллегам.

Анна Григорьева Фото: соцсети

«Даша, я не виновата, и у меня не было другого выхода, извините, что так, рассказать не смогла, я три года молчала, потому что мне угрожали. Ребята не знали, и Света не виновата, не наказывайте ее, они сказали, что всё знают про мою семью, следили и заставляли так делать. Простите меня, я вас, ребята, всех люблю, но дальше после последнего раза больше не смогла. Друзья, я вас люблю. Всего вам хорошего».

Выясняется, за пару дней до этого Анна пыталась покончить с собой, впрочем, насколько серьезны были ее намерения, вопрос – в больнице она пробыла пару часов, а потом приехала домой бодрая «как огурчик» (есть версия, что все это было заранее спланировано, чтобы увести следствие по ложному следу). Родные бросаются в полицию, по соцсетям летят ориентировки, к делу подключаются волонтеры, но... общественные поиски сворачиваются, не успев начаться. Сами родители Анны Григорьевой дают «отбой» становится известно, что вместе с доченькой пропала и аховая сумма денег из банка. Анну ищет полиция – уже как подозреваемую в крупной краже. Появляется и видео с камер наблюдения – на нем полная блондинка в форменной одежде банка выносит коробку с деньгами... Налет откровенно дерзкий. Вынести под камерами деньги, обмануть каким-то образом всю систему безопасности – кассирша, что говорится, пошла ва-банк. Лучшие сыщики сбились с ног в поисках денег и Анны. Но та словно смеялась над розыскниками – семь дней ни слуху, ни духу.

В социальных сетях преступница в одночасье стала героиней – «беги, Аня, беги!». И как же разочаровала всех, кто увлеченно наблюдал за перипетиями сюжета, когда 14 декабря вдруг сама объявилась в полиции с повинной.

Анна на допросе Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Оказалось, грамотный оперативник, который вел следствие, повлиял на маму беглянки – мать и дочь держали связь по телефону. И та убедила Анну сдаться следствию.

Но вновь - неожиданный поворот! Анна сдалась, но не сдала миллионы - денег не принесла ни копейки. На допросе была молчалива. «Где деньги?». «Отдала». «Кому?». «Шантажистам....». «Имя, телефон, кто они». «А я сама не знаю!».

Вечер и так давно «перестал быть томным», но дальнейшие события подкинули новый яркий поворот сюжета. 19 декабря полиция объявила о задержании мужа Анны, 30-летнего Дениса Григорьева. Причем, судя по формулировке, не просто по подозрению в соучастии, а при наличии веских улик.

Анна на работе Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк:

- В ходе расследования резонансного уголовного дела установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки. 17 декабря он был задержан полицейскими. 19 декабря судьей удовлетворено ходатайство следователя, и мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 день, до 7 февраля 2022 года.

«Отсидят срок и выйдут в один день», - уже шутят в социальных сетях, намекая, что «Бонни и Клайд» могут припрятать где-то миллионы, и потом красиво жить на них после отсидки.

Анна и Денис Фото: соцсети

То, что муж может быть причастен, в городе обсуждали с самого начала. Игроман, задолжавший кому только можно (общая сумма долгов около 700 000). При этом местный «мажор», из серии, что работать, как все, «западло», а жить красиво – сам бог велел. Скромная кассирша из семьи мелких предпринимателей (торгуют на рынке одеждой), безработный муж при этом имели два шикарных авто. (Автомобиль Дениса – Nissan Teana – седан бизнес-класса. Средняя стоимость нового – 1,5 миллиона рублей. Да и подержанное авто этой модели - меньше, чем за 800 тысяч - миллион рублей не найдешь. Автомобиль Анны - Hyundai ix35 – кроссовер бизнес-класса. Модель начали выпускать с 2009 года. Средняя стоимость у официального дилера 1,2-1,6 миллионов).

Анна Григорьева Фото: соцсети

На них, ни в чем себе не отказывая, взяли почти пятимиллионный кредит, и «рассекали» по Ачинску на зависть простым работягам.

- Ну, брал кредиты. И долги были, где-то около 800 тысяч рублей. На машину где-то 500 тысяч, и так – по мелочи, на бытовую технику. Не отрицаю, долги не гасил. Почему? Потому что не хотел. Но к преступлению жены я не причастен. В семье у нас все было хорошо, ругались иногда, как и все!

В то время, когда жена была в бегах, Денис грелся в лучах славы в эфире федерального ток шоу «На самом деле» на 1 канале:

- Где-то 40 тысяч в месяц получаю. Так что не надо говорить, что Аня меня содержала. Если я официально не трудоустроен, это не значит, что я не работаю. У меня есть работа в детейлинге (сие красивое слово подразумевает «максимально качественный сервис, затрагивающий каждый сантиметр автомобиля», в нашем случае – ремонт машин, - прим. Ред).

Что ж, самый увлекательный момент – где деньги, пока не известен. По неофициальным данным, 23 миллиона, до сих пор не нашли... Как говорится, «смотрите в новой серии».

КСТАТИ

Большой ли это ущерб для банка, если деньги все-таки не найдутся?

- Если у финансового учреждения не отозвана лицензия, то теряет банк. Сейчас эти деньги выплачивает агентство по страхованию вкладов, поэтому на клиентах потеря этих денег никак не скажется, но скажется на банке. У них эти деньги просто исчезли с баланса и все. Поэтому можно сказать, что, безусловно, банк обеднеет. У них есть свой капитал и деньги вкладчиков, но за них тоже отвечает банк. Так что клиенты эту кражу не заметят, а у банка образуется дыра в 23 миллиона, с которой надо будет что-то делать. Насколько это большой удар по бюджету сказать трудно, все-таки банк крупный, - заявил «КП»-Красноярск» директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков.

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