Радуется, как ребенок: дом на таежной заимке Агафьи Лыковой восстановили после пожара

Фото: предоставлено заповедником «Хакасский»

С виду – обычный деревянный домик, примостившийся на крутом склоне у реки Еринат в Хакасии… А для Агафьи Лыковой в нем – целая жизнь. Построенный еще при ее отце, хранил семейные иконы и старые книги, письма и дорогие сердцу вещи. Выстоял в самые тяжелые времена, лютые холода.

Не вынес одного – конвейера пришельцев с большой земли. Ведь с недавних пор в глухой таежный угол к бабушке потянулись «гости из инстаграма». Одного из них – 37-летнего блогера вместе с его девушкой Агафья, добрая душа, даже пустила переночевать - в тот самый домик. А вскоре ветхая постройка полыхнула, как спичка. Все произошло поздно вечером 7 сентября.

Каким ударом это стало для Агафьи, остается только догадываться. Но спустя без малого два месяца пришла добрая весть: пострадавший от огня дом восстановили всем миром, стал лучше прежнего! Об этом рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Агафья Лыкова и Виктор Непомнящий. Фото: предоставлено заповедником «Хакасский»

Год особый

Агафья Лыкова считается самой известной отшельницей в мире – благодаря журналисту «Комсомольской правды» Василию Пескову. Много лет назад он открыл всем историю семьи затворников-староверов, бежавших в тайгу от цивилизации.

Родные Агафьи давно умерли. И с 1988-го она живет одна. В свои 77 лет целыми днями хлопочет по хозяйству. Когда сама управится, а когда помощники подсобят, волонтеры или инспекторы заповедника. Отбор к ней строгий, в заповедник «нелегалов» стараются не пускать, но те все равно находят лазейки.

Впрочем, нынешний год оказался для Карповны необычным. Ей «подарили» новую избу – светлую, просторную, настоящие хоромы. Ее возвели при поддержке мецената и общественного деятеля Олега Дерипаски – как сюрприз для бабушки.

Новый дом Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Ведь домик уже покосился, сильно дымила печка. Менять ее было нельзя, слишком уж ветхая избенка. Подумали и решили: нужна новая изба.

Но как ее построить? В заповеднике лес валить запрещено. Тогда нашли оригинальный выход: дом сложили в Абакане! Потом пронумеровали бревна и разобрали. Затем доставили на базу отдыха (это в 250 километрах от заимки). И оттуда – перебрасывали аэролодками – на место. Поскольку те могли «взять» не больше полутора тонн за раз, пришлось сделать 18 рейсов.

И вот весной Карповна отметила новоселье – квасом и компотом. Поздравить ее и освятить новое жилище прилетел сам Глава Русской Православной Старообрядческой церкви, Митрополит Московский и всея Руси Корнилий.

Теперь все новенькое

Сколько было радости, и вдруг такое, на заимке вспыхнул пожар. Говорили, блогер из Красноярска, оставшийся на ночевку, затопил печь, но тут занялась крыша. Официальная версия такая: перекалилась печная труба. Кто и когда ее менял…

Понятно, место удаленное, помощи ждать неоткуда. К счастью, пожар удалось потушить своими силами, подсобили живущие здесь волонтеры. Они же подали сигнал – по спутниковой связи. И уже утром к Агафье выдвинулся вертолет, а на его борту – спасатели, представители заповедника, врач.

Было установлено: у домика полностью сгорела крыша (это 30 «квадратов»), серьезно пострадала одна из стен, задело еще две хозяйственных постройки. Люди и животные (у Агафьи козы, собака, кошки) уцелели.

Дом после пожара. Фото: предоставлено заповедником «Хакасский»

Конечно, отшельница тревожилась, как обойдется без «тятиного дома», ведь в холода она держит в нем козочек. Благо, решить проблему удалось довольно быстро.

- Наконец дом отремонтировали! – продолжает Виктор Непомнящий. - И внутри, и снаружи, и крыша перекрыта, и труба новая! Заходи – живи, только порядок надо навести. И материалы, и строителей забрасывали на вертолете – бизнес помогал. По-другому никак. Ведь река обмелела, и по воде на «моторе» теперь не дойти, только пешком или по воздуху.

Подчеркну, дом восстановили сообща, несмотря на все сложности и препятствия. Чуть позже запланированного срока, но успели. Спасибо всем, кто оказал содействие: это Митрополия Русской Старообрядческой Церкви - и лично иерей Игорь Мыльников, Николай Седов (сын геолога, который много лет помогал Агафье на заимке). Особые слова благодарности – предпринимателю и меценату Олегу Дерипаске - за постоянную поддержку, а также директору нацпарка «Сайлюгемский» Денису Маликову и бизнесмену Али Узденову.

Молится за нас

«Новому старому» дому Агафья радовалась, как ребенок. Ведь впереди зима, самое сложное время. Кстати, пока все волонтеры с заимки выехали. Сейчас Митрополия готовит нового помощника, это будет один из старых знакомых Карповны.

- А то пора предстоит нелегкая, - говорит директор заповедника. – Нынче грязь, слякоть, надо за хозяйством смотреть. Снег еще не лег, пока еще тонкий. Что с медведями? Больше на заимку не захаживают, не беспокоят. А потом начнется - зима, пурга, надо таскать дрова, воду (а это далеко), чистить снег. Да, все, что она просила, мы завезли. Продукты, корм скоту, что-то по мелочам…

Какие еще новости у Агафьи? Недавно к ней прилетал доктор с Алтая, визит оплатили меценаты.

- И вот вердикт: общее состояние хорошее. Даже проверили на ковид – ничего нет, сатурация хорошая, легкие чистые. Разумеется, о пандемии Агафья знает. Я, когда был у нее, пытался намекнуть: «Может, пока гостей не принимать? Повременим, а то времена опасные»? Но она настаивает на своем. Мол, без справок гостей сюда не допускают. Я, говорит, все об этой болезни знаю, пусть приедут – помогут. У нее свой подход – молиться. За себя и за нас.

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