На таежной заимке отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Тревожное сообщение поступило из заповедника «Хакасский» около 22 часов вечера 7 сентября: на таежной заимке отшельницы Агафьи Лыковой произошел пожар. Сгорели две постройки, огонь перекинулся на третью, передает хакасское издание 19rus.info.

Вот уж поистине беда! Направить туда пожарную технику не представляется возможным, добраться до заимки можно либо по реке, либо на лошадях, то есть понадобится несколько дней. Либо на вертолете – но с этим тоже не все так просто.

Первая мысль, тревожная: а как там сама Агафья? Жива ли, здорова? Передают, что не пострадала – это главное. Перепугалась, конечно, но это не смертельно. К тому же находится она там не одна. Неподалеку живут еще двое мужчин. У них есть радиотелефон, по которому они и сообщили о случившемся.

К счастью, загорелся не новый дом отшельницы, а хозяйственные постройки, которые находятся в некотором отдалении от него. Зима на подходе, остаться без крыши над головой - хуже некуда для 77-летней женщины. А старый дом давно покосился.

Что же касается причин возгорания, есть предположение, что от свечи, из-за неосторожного обращения с огнем. Точнее можно будет сказать позднее, когда туда приедут представители заповедника.

Заимка Лыковых. Фото: Данил БАРАШКОВ

За судьбой последней представительницы семьи старообрядцев-отшельников Лыковых, без преувеличения, следит вся страна. Напомним, что в 1978 году их случайно обнаружили геологи, а затем много раз навещал журналист «Комсомольской правды» Василий Песков – он написал серию стаей и книгу «Таежный тупик».

Агафья Карповна осталась одна после смерти отца в 1988 году, в большой мир выехать отказалась. Хотя у нее есть родственники, она не раз навещала их. Добраться на заимку не так просто. Желающих прилететь и просто поглазеть, как живет таежная знаменитость, не пустят. Незачем тревожить человека. Особенно сейчас, как в миру бушует пандемия.

Существует строгий пропускной режим. Все, кто прилетает помогать ей по хозяйству, студенты - все получают четкие инструкции, что можно делать на заимке, а чего нельзя. Опекают Агафью и директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий – и по долгу службы, и как друг. До выхода в отставку экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев неоднократно отправлял к ней все необходимое.

А минувшей зимой поистине бесценный подарок сделал бизнесмен Олег Дерипаска – спонсировал полностью строительство нового дома. Его сделали в полном соответствии с канонами старообрядческой церкви. Просторный, светлый, красивый. Будем надеяться, что он не пострадает от огня.

Новый дом Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

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