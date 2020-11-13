Агафья Лыкова будет зимовать с новой печкой

Агафья Лыкова. Фото: предоставлено заповедником «Хакасский».

За судьбой Агафьи Лыковой следят в нашей стране многие и делятся ровно на два лагеря: одни считают, что таежную отшельницу нужно силой увезти на Большую землю, чтобы не тратиться на помощь, другие категорически против и уверены, что важно оставить ее там, где она привыкла, и всячески ее поддерживать, ведь это и есть милосердие. Сама Агафья Карповна этот вопрос давно решила. И продолжает жить в верховьях Абакана. Но женщине уже 74 года, без помощника и без помощи она обходиться уже не в силах.

- У нас ежемесячно со всей страны приходят посылки для Агафьи Лыковой, а в этом году свою помощь предложил известный в нашей республике меценат и общественный деятель Олег Владимирович Дерипаска. Решил помочь и помог, как и сотни других, - рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск Виктор Непомнящий, директор заповедника «Хакасский», где находится заимка Лыковых. - Мы надеемся, что его помощь не разовая, она будет продолжаться. У нас есть основания полагать, что он не оставит без поддержки такого уникального человека как Агафья Лыкова. Дом Агафьи нуждается в ремонте, он холодный, постройки очень ветхие, - работы на заимке много. Первый шаг уже сделан: на этот раз привезли и установили новую металлическую печь, старая почти не грела и сильно дымила, спать было невозможно. Но эту зиму Агафья Карповна проведет у новой печки. Жизнь в тайге, вдали от цивилизации дело не простое, создание бытовых условий - это главная задача перед зимовкой. Мне показалось, что помощь Олега Владимировича - это было искренне, и Агафьи Карповна от души не раз его благодарила. Как всегда, привезли предметы первой необходимости, это ткани, большой алюминиевый чайник, чтобы он постоянно стоял на печке и хватало на чай и хозяйственные нужды.

Дом отшельницы. Фото: предоставлено заповедником «Хакасский».

Из продуктов, как обычно, привезли крупы, мед, фрукты, сухофрукты. Жалоб на здоровье нет, хотя последний месяц она провела на заимке одна, без помощника.

Напомним, летом этого года у Агафьи Лыковой впервые жил родственник, двоюродный племянник Антон Лыков: его предки и предки Агафьи родом из одного села староверов в Новгородской области – Лыково. Антон старообрядец, год назад он был в гостях, в этом приехал помогать.

Отшельница Агафья Лыкова. Фото: предоставлено заповедником «Хакасский».

- В зиму мы ожидали помощника из числа староверов, однако судьба так сложилось, что поездка не состоялась и пришлось искать нового человека. Согласился помочь Агафье Карповне сын Ерофея Седова – Николай, - рассказал Виктор Непомнящий. – Ерофей Седов – геолог, он был в составе экспедиции, которая впервые обнаружила семью Лыковых и потом долгое время прожил на заимке. В мае 2015 года он умер, а его сын Николай старается приезжать каждый год на могилу отца и помогает Агафье. Есть договоренность, что он пробудет до весны, чтобы лишний раз туда людей не возить, надо ее поберечь. Кроме того, она хорошо знает Николая, ей не нужно к нему привыкать. Следующую поездку на заимку планируем на конец ноября.

НАША СПРАВКА

Семья староверов Лыковых ушла в верховья Абакана и с 1937 года жила в полной изоляции 40 лет, пока их не обнаружили геологи. Сейчас в живых осталась только 74-летняя Агафья Лыкова.

Знаменитой эту семью сделал журналист «Комсомольской правды» Василий Песков, который был в составе геологической экспедиции. Он написал о Лыковых несколько книг и около 30 лет рассказывал о них на страницах нашей газеты.

С 2001 года окрестности заимки Лыковых стали одним из участков заповедника «Хакасский».

Как «Комсомолка» Агафье Лыковой подарки везла

Прокудин не обманул. Погода к нам, и правда, была благосклонна. Поэтому, переждав день, мы, наконец-то, отправились к Агафье. Путь до Ерината и для подготовленного человека – серьезное испытание. Для нас же – встряска, которая запомнится на всю жизнь. (Подробности)

«Визит вышел за рамки плана, что ждет группу, неизвестно»: журналисты «Комсомолки» пробиваются к Агафье Лыковой

Всё это время они проведут на кордоне заповедника. Дорога до кордона заняла более двух дней и была усложнена погодными условиями в виде постоянно идущего снега. Кроме этого, в условиях низкого уровня воды инспекторы были вынуждены вручную перетаскивать лодку. (Подробности)

Отец вымолил у тайги: Агафья Лыкова рассказала легенду о своем рождении

На таежной заимке Агафьи Лыковой перед новым годом побывали гости с «большой земли». Проведать 74-летнюю отшельницу приехала ее старая знакомая – алтайский фотограф Светлана Казина. Прибыла с подарками – теплым бельем, холстяными мешочками для трав, свечками…

Они на одной волне – общаются очень доверительно. И в какой-то момент бабушка Агафья поделилась с гостьей легендой о своем рождении. Впрочем, по порядку. Приводим рассказ Светланы целиком. (Подробности).