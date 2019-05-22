«Визит вышел за рамки плана, что ждет группу, неизвестно»: журналисты «Комсомолки» пробиваются к Агафье Лыковой

Журналисты «Комсомольской правды» пока не смогли добраться до «Заимки Лыковых», - такие сообщения появились 22 мая в СМИ со ссылкой на пост директора заповедника Хакасский Виктора Непомнящего:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/710301" frameborder="0"></iframe> Агафья Лыкова, путешествие "Комсомолки" - 1.Надежда ИЛЬЧЕНКО

«Как бы я не убеждал и предупреждал, однако, пишущая братия «Комсомолки» была ну очень настойчива. И вот после нескольких месяцев «выноса мозга» мы-таки взяли корреспондента «Комсомольской правды» Красноярска и оператора в плановый рейд на участок «Заимки Лыковых». Планировалось и посещение Агафьи Лыковой, однако в тех местах не все зависит от желания человека. Маршрут до заимки один из самых сложных и опасных. Природа горной тайги непредсказуема и может подкинуть различного рода сложности на пути».

От редакции поясняем - сам пост был опубликован в выходные, когда, 19 мая, связавшись с «большой землей» по спутниковому телефону, участники экспедиции сообщили, что вынуждены внепланово остановиться на кордоне, чтобы ждать подъема воды. Или идти дальше пешком – но это вдвойне опасно, трудно, кроме того, пришлось бы бросить почти все вещи, в том числе – продукты и подарки к юбилею для Агафьи (в апреле ей исполнилось 75 лет). Посоветовавшись, мы выбрали первый вариант.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/710299" frameborder="0"></iframe> Агафья Лыкова, путешествие "Комсомолки" - 2.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Но пост Виктора Непомнящего абсолютно справедлив. Это оказалась очень трудная поездка:

«Так, за 20 км до заимки, наших гостей остановило пересохшее русло реки Абакан. Учитывая, что с собой у инспекторов и журналистов внушительный объем посылок и груза для Агафьи, приняли решение переждать несколько дней до подъема воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709444" frameborder="0"></iframe> Агафья Лыкова: как живёт самая известная в мире отшельница.Никакой Робинзон Крузо не сравнится с Агафьей Лыковой. Эта женщина всю свою жизнь живёт в таёжной глуши. А вы бы смогли хотя бы на день отказаться от мобильного телефона?

Всё это время они проведут на кордоне заповедника. Дорога до кордона заняла более двух дней и была усложнена погодными условиями в виде постоянно идущего снега. Кроме этого, в условиях низкого уровня воды инспекторы были вынуждены вручную перетаскивать лодку.

В итоге данный визит уже вышел за рамки плана и что ждет группу на обратном пути пока неизвестно».

Условия и в самом деле были сложные, приходилось пробиваться. Фото: Виктор Непомнящий

Редактор «Комсомольской правды» в Красноярске Мария Мишкина:

- Журналист «Комсомольской правды» Надежда Ильченко и оператор местной телекомпании «Абаза»/интернет-портала «Вся Хакасия» Данил Барашков, который осуществляет съемку специально для «КП», сегодня, 22 мая, благополучно вышли из тайги. Они в городе Абаза, Хакасия (отсюда неделю назад стартовала экспедиция). Ребята только что отзвонились нам в Красноярск. Подробностей мы пока не знаем, но сообщаем главное: до заимки нам добраться – удалось! И повидать Агафью, успели даже вскопать ей огород. Хотя все это было, на самом деле, очень и очень непросто. Выражаем огромную благодарность за помощь сотрудникам заповедника «Хакасский» и лично Виктору Непомнящему. Сейчас мы ждем возвращения журналистов в Красноярск. Подробности – в ближайшее время.

Агафья показала свое хозяйствоФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Хозяйка заимки постоянно о чем-то хлопочетФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО