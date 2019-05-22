2019-05-22T17:38:13+03:00
Общество

«Визит вышел за рамки плана, что ждет группу, неизвестно»: журналисты «Комсомолки» пробиваются к Агафье Лыковой

Корреспонденты застряли в пути из-за сложнейших погодных условий, все-таки добрались до цели
Мария МИШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments27
«Визит вышел за рамки плана, что ждет группу, неизвестно»: журналисты «Комсомолки» пробиваются к Агафье Лыковой. Фото: Виктор Непомнящий«Визит вышел за рамки плана, что ждет группу, неизвестно»: журналисты «Комсомолки» пробиваются к Агафье Лыковой. Фото: Виктор Непомнящий
Изменить размер текста:

Журналисты «Комсомольской правды» пока не смогли добраться до «Заимки Лыковых», - такие сообщения появились 22 мая в СМИ со ссылкой на пост директора заповедника Хакасский Виктора Непомнящего:

Агафья Лыкова, путешествие "Комсомолки" - 1.Надежда ИЛЬЧЕНКО

«Как бы я не убеждал и предупреждал, однако, пишущая братия «Комсомолки» была ну очень настойчива. И вот после нескольких месяцев «выноса мозга» мы-таки взяли корреспондента «Комсомольской правды» Красноярска и оператора в плановый рейд на участок «Заимки Лыковых». Планировалось и посещение Агафьи Лыковой, однако в тех местах не все зависит от желания человека. Маршрут до заимки один из самых сложных и опасных. Природа горной тайги непредсказуема и может подкинуть различного рода сложности на пути».

От редакции поясняем - сам пост был опубликован в выходные, когда, 19 мая, связавшись с «большой землей» по спутниковому телефону, участники экспедиции сообщили, что вынуждены внепланово остановиться на кордоне, чтобы ждать подъема воды. Или идти дальше пешком – но это вдвойне опасно, трудно, кроме того, пришлось бы бросить почти все вещи, в том числе – продукты и подарки к юбилею для Агафьи (в апреле ей исполнилось 75 лет). Посоветовавшись, мы выбрали первый вариант.

Агафья Лыкова, путешествие "Комсомолки" - 2.Надежда ИЛЬЧЕНКО

Но пост Виктора Непомнящего абсолютно справедлив. Это оказалась очень трудная поездка:

«Так, за 20 км до заимки, наших гостей остановило пересохшее русло реки Абакан. Учитывая, что с собой у инспекторов и журналистов внушительный объем посылок и груза для Агафьи, приняли решение переждать несколько дней до подъема воды.

Агафья Лыкова: как живёт самая известная в мире отшельница.Никакой Робинзон Крузо не сравнится с Агафьей Лыковой. Эта женщина всю свою жизнь живёт в таёжной глуши. А вы бы смогли хотя бы на день отказаться от мобильного телефона?

Всё это время они проведут на кордоне заповедника. Дорога до кордона заняла более двух дней и была усложнена погодными условиями в виде постоянно идущего снега. Кроме этого, в условиях низкого уровня воды инспекторы были вынуждены вручную перетаскивать лодку.

В итоге данный визит уже вышел за рамки плана и что ждет группу на обратном пути пока неизвестно».

Условия и в самом деле были сложные, приходилось пробиваться. Фото: Виктор Непомнящий

Условия и в самом деле были сложные, приходилось пробиваться. Фото: Виктор Непомнящий

Редактор «Комсомольской правды» в Красноярске Мария Мишкина:

- Журналист «Комсомольской правды» Надежда Ильченко и оператор местной телекомпании «Абаза»/интернет-портала «Вся Хакасия» Данил Барашков, который осуществляет съемку специально для «КП», сегодня, 22 мая, благополучно вышли из тайги. Они в городе Абаза, Хакасия (отсюда неделю назад стартовала экспедиция). Ребята только что отзвонились нам в Красноярск. Подробностей мы пока не знаем, но сообщаем главное: до заимки нам добраться – удалось! И повидать Агафью, успели даже вскопать ей огород. Хотя все это было, на самом деле, очень и очень непросто. Выражаем огромную благодарность за помощь сотрудникам заповедника «Хакасский» и лично Виктору Непомнящему. Сейчас мы ждем возвращения журналистов в Красноярск. Подробности – в ближайшее время.

Агафья показала свое хозяйство Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Агафья показала свое хозяйствоФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Хозяйка заимки постоянно о чем-то хлопочет Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Хозяйка заимки постоянно о чем-то хлопочетФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

А это - связь с большой землей Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

А это - связь с большой землейФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Агафья Лыкова: Таежный тупик»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсуждаем особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин даст эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Черная благодарность «ловца покемонов в храме» или трудный путь к Богу
8 мая у скандально-известного блогера Руслана Соколовского закончился условный срок, 9 мая он уже поздравил «ветеринаров» с Днем Победы, а через неделю прилетел на «скверный майдан» из Питера
Исследователи долголетия: ключ к продлению жизни - в ваших руках
От чего зависит продолжительность нашей жизни, по последним научным данным, как на нее влияют самосознание человека, его мотивация и поведение, «Комсомолке» рассказал один из ведущих российских геронтологов Алексей Москалев
Новости 24
Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода
Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых
Мужчина с муляжом автомата разгромил супермаркет в Красноярске
Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет
Клещи добрались до «Гремячей гривы» в Красноярске
Голубые ели в центре Красноярска могут погибнуть
В краевом правительстве обсуждают встречи на ПМЭФ
В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе
100 деревьев подсветили в Железнодорожном районе Красноярска
Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на месяц
ВТБ Пенсионный фонд начинает оформление договоров НПО в офисах банка ВТБ
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
«К стене встала!»: в СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании
«Земля пухом Димочке»: насмерть сбившего подростка водителя ищут в Ачинске
Десять чиновников уличила в сокрытии доходов красноярская прокуратура
В Красноярске последний звонок прозвучит сегодня для 5 тысяч выпускников
Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле
Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске
Замглавы Красноярска рассказал, когда стоит ждать открытия крематория
В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес
В Красноярске для автомобилистов ограничивают въезд с Дубровинского на Коммунальный мост
В центре Красноярска появилась красная велодорожка
На любимый красноярцами остров Татышев будут ходить специальные автобусы