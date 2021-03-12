Агафья Лыкова переехала в новый дом: новоселье отметили квасом и компотом

Агафья Лыкова переехала в новый дом. Фото: Медиагруппа Юг Сибири

За судьбой Агафьи Лыковой следят в нашей стране многие и делятся ровно на два лагеря: одни считают, что таежную отшельницу нужно силой увезти на Большую землю, чтобы не тратиться на помощь, другие категорически против и уверены, что важно оставить ее там, где она привыкла, и всячески ее поддерживать, ведь это и есть милосердие. Сама Агафья Карповна этот вопрос давно решила. Она продолжает жить в верховьях Абакана. И хотела бы остаться здесь и после смерти.

Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Минувший 2020 и наступивший 2021 год для нее стали особенными. Она рассталась со старой холодной избушкой, построенной еще ее отцом, и переехала в новый дом, теплый, светлый, добротный.

В ноябре 2020 года Агафья Карповна сама написала письмо меценату и общественному деятелю Олегу Дерипаске и попросила построить ей новый дом. Сама нарисовала проект, и сама выбрала место.

Новый дом Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

В марте 2021 года изба была построена в точности так, как просила будущая хозяйка. Все согласовано с ней до мельчайших мелочей. Иначе и быть не могло. Все, что ей не подходит, она не принимает.

История строительства нового дома получилась очень необычной.

Во-первых, несмотря на то, что живет отшельница в тайге, построить избу не из чего: кругом заповедник, деревья рубить нельзя. Поэтому избу сначала полностью собрали в Абакане, потом все ее части пронумеровали, разобрали и отвезли на трех машинах и тракторе на базу отдыха у реки Ада в 250 км от жилья Агафьи. Оттуда везли по реке аэролодками, сделали 18 рейсов! Доставили не только брус и доски, но и утеплитель для пола и крыши, металлочерепицу, окна, двери.

Новый дом Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

В итоге доставка стала самым дорогостоящим и длительным этапом этой необычной стройки.

Во-вторых, сюда нельзя было привезти обычную бригаду, которая, как говорится, качественно и в короткие сроки возведет объект. Здесь могут работать только те, кого знает Агафья Карповна, и кому она может доверить столь важное для нее дело.

В новом доме. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Дом получился – загляденье, а для его освящения прилетела делегация Русской Православной Старообрядческой церкви во главе с Митрополитом Московским и всея Руси Корнилием.

Агафья Лыкова. Фото: Медиагруппа Юг Сибири

О том, как прошло новоселье, рассказал директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий: «По прибытию на заимку Митрополит Корнилий провел обряд освящения дома и подарил Агафье икону и другие подарки. Агафья Лыкова наедине пообщалась со своим духовным отцом. Агафьи Карповне новый дом понравился, за что она благодарила всех причастных к данному событию, накрыла для гостей стол, угощала квасом, компотом и своим вкусным хлебом».

17 апреля Агафье Карповне исполнится 77 лет. И у нее началась новая жизнь. Но это уже совсем другая история.

Было-стало

На заимке Лыковых до недавнего времени было три жилых домика. Два – для помощников по хозяйству и один - для Агафьи Карповны. Он построен очень давно, еще ее отцом, Карпом Иосифовичем, умершим в 1988 году.

Заимка Лыковых Фото: Данил БАРАШКОВ

Быт отшельницы устроен по-особому: спального места нет, она может уснуть и на куче картошки, которая свалена тут же, в углу. Здесь же козы и кошки.

То, что избушка ветхая – полбеды. Самое страшное – стены и крыша не держат тепло, печка дымит, так и до пожара недалеко. В прошлом году привезли новую, но установить в разваливающийся дом не смогли.

Агафья у своей старой избушки Фото: Данил БАРАШКОВ

Новый дом

Дом получился добротный и светлый, в нем четыре окна. Размер – 5,5 метра на 6 метров плюс теплые сени площадью около 13 квадратных метров и крыльцо. В самой избе одно помещение, без перегородок, более 30 «квадратов», - это для Агафьи Карповны. В сенях будут жить козы и храниться разная хозяйственная утварь.

Внутри новой избы нет ничего фабричного, никаких современных материалов. Только самодельные деревянные стол, скамьи, полки, лежанка.

Внутри старой избушки Фото: Данил БАРАШКОВ

НАША СПРАВКА

Семья староверов Лыковых ушла в верховья Абакана и с 1937 года жила в полной изоляции 40 лет, пока их не обнаружили геологи. Сейчас в живых осталась только 76-летняя Агафья Лыкова.

Новый дом Агафьи. Фото: Медиагруппа Юг Сибири

Знаменитой эту семью сделал журналист «Комсомольской правды» Василий Песков, который был в составе геологической экспедиции. Он написал о Лыковых несколько книг и около 30 лет рассказывал о них на страницах нашей газеты. Его документальная повесть «Таежный тупик» много раз переиздавалась, переведена на несколько языков.

С 2001 года окрестности заимки Лыковых стали одним из участков заповедника «Хакасский».

Старый дом Агафьи Фото: Данил БАРАШКОВ

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Вообще Агафья говорливая такая оказалась, но много не понять, язык своеобразный. Все дела, все беды, - не замолкая. «Коза, жалуется, Звездочка, надоела она мне, хоть пристрелите ее. Сломала калитку, ушла, а у меня там медведица шарится».

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