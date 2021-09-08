Дом на заимке отшельницы Агафьи Лыковой могли поджечь

Старый дом Агафьи Фото: Данил БАРАШКОВ

Сотрудники заповедника «Хакасскиий» задержали блогера из Красноярска, по вине которого мог случиться пожар в старом доме отшельницы Агафьи Лыковой. Эту информацию подтвердили журналистам КП-Красноярск сотрудники заповедника.

На территорию заимки часто являются без приглашения. Так в прошлом году, когда была первая волная коронавируса, на заимку приехала инстаграм-блогерша Ирина Шумакова. Она была без разрешения от заповедника, без отрицательного теста на коронавирус, чем вызвала гнев пользователей социальных сетей, переживающих за здоровье известной отшельницы.

Заимка Лыковых. Фото: Данил БАРАШКОВ

Подробности: «Как мы устали от этих блогеров-нелегалов: идут и едут, мы их стараемся не пускать, не выдаем им разрешения на посещение. Но они не в дверь, так в окно пролезут – только бы поглазеть на Агафью Лыкову»... Нет, это не прямые слова сотрудников заповедника «Хакасский». Это их мысли, которые мы позволили себе сформулировать открытым текстом. Потому что отшельница-старообрядка из таежной заимки для таких путешественников – экзотика, очередной сюжет для набора лайков. Любой такой пришлый человек может принести с собой проблемы.

Вот и на сей раз беда пришла к Агафье Карповне в лице такого тревел-блогера.

- Он и его девушка проникли на территорию заповедника без разрешения, - рассказывают «Комсомольской правде»-Красноярск сотрудники заповедной зоны. – Они запрашивали пропуск, но не получили его по объективным причинам. Поэтому приплыли без разрешения. Заночевали в старом доме Агафьи. Она, добрая душа, пустила их. Предположительно, затопили печь, от трубы загорелась крыша.

Напомним, что накануне, 7 августа, около 22 часов поступило сообщение о пожаре на заимке Агафьи Карповны. Сигнал подали при помощи спутникового телефона живущие там помощники. Помощи с большой земли ждать не приходилось, это ведь удаленная территория среди гор и тайги. Поэтому справились своими силами. Самое главное, что удалось узнать – никто не пострадал. Сама отшельница испугалась, понервничала изрядно.

Блогер публиковал фото с отшельницей в 2020-м году

8 сентября чуть свет, на заимку вылетел вертолет, на борту которого сотрудники МЧС, сотрудники заповедника и медик из отряда санитарной авиации. На месте все осмотрели, всех опросили. Пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания. Поначалу была версия, что от свечи. А может от перекалившейся неисправной трубы. По предварительным данным сгорела крыша площадью в 30 квадратных метров, пострадала одна стена. И немного затронуты еще две хозпостройки. Животные не пострадали.

Огонь погасили своими силами трое волонтеров-помощников. Как рассказали в заповеднике, Агафья никогда одна на заимке не остается. С ней всегда кто-то живет. В теплое время года – в палатках. А как начинает холодами – перебираются в старую избушку, где жил Ерофей Седов до своей смерти.

Новый дом Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

Живут помощники по месяцу-два, затем чередуются. Один помощник, Дмитрий, должен уже уезжать, ему на смену на днях приплыли двое других. Люди не случайные, не проходные – каждую кандидатуру на заику согласовывает священнослужитель старообрядческой церкви, плюс администрация заповедника. Хотели задержать нелегального гостя и его спутницу, но по закону прав не имеют. Это сделали сотрудники заповедника. Теперь ответит за то, что пришел без дозволения.

Осенью 2019 года молодой человек гостил у Агафьи в первый раз. Легально. Отшельница приветила его радушно, даже не прощанье испекла ему хлеб в дорогу. В прошлом году вновь запрашивал разрешение на видео и фотосъемку в заповеднике, но не получил. Во-первых, из-за коронавирусных ограничений. Во-вторых, госинспекторам не понравилась его подача информации. А нынче он проник самовольно.

Агафья около старого дома Фото: Данил БАРАШКОВ

К слову, у 37-летнего красноярца и раньше были проблемы с законом. Его не раз штрафовала администрация Алтайского биосферного заповедника за то, что гулял по охраняемой территории без разрешения. Он снимал и выкладывал в фото и видео в свой ю-туб канал, в инстаграм. А там – ловит хариуса, разводит костры, дает советы, как «уйти от егерей». Не так давно это увидела природоохранная прокуратура и на нарушителя завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на особо охраняемых территориях».

- Некоторое время назад эти блогеры обратились в заповедник за разрешением на поездку к Агафье, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе «Хакасского». - Мы попросили блогеров предоставить отрицательные тесты на COVID-19. Необходимо также было соблюсти ряд требований: посещение заповедника в сопровождении инспектора отдела охраны заповедника; - иметь при себе средства индивидуальной защиты. А также получить благословение духовного отца Агафьи Лыковой, либо иного представителя митрополии. Они просто все требования закона проигнорировали и прилетели. Теперь мы сильно переживаем за Агафью.

Комсомольской правде» удалось получить комментарий в МВД Хакасии.

Блогера, говорят здесь, полицейские не задерживали. Хотя, по неофициальным данным, он «имел место быть». Дело в том, что предварительной причиной пожара, установленной сотрудниками МЧС, стал перекал печи. И все сходится к тому, что разогнали старую печурку именно заезжие, городские. Но юридически сие – не криминал. «В миру» за подобное хозяева дома могли бы подать гражданский иск, взыскать материальный ущерб. Но здесь, мы понимаем, совершенно другая история...

КОММЕНТАРИЙ ЗАПОВЕДНИКА

Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий:

- Мы всегда поддерживали и будем поддерживать всех неравнодушных помощников Агафьи Лыковой. Но они должны соблюдать действующее законодательство и учитывать морально-этические и теологические нормы. Данные граждане пренебрегли всеми предостережениями: не получили соответствующего пропуска от заповедника, не предупредили учреждение, вели незапланированную видео и фотосъемку. В сложившейся ситуации, считаю, совершенно недопустимым подвергать угрозе жизнь и здоровья Агафьи Карповны.

Личный взгляд

Несколько лет назад мне довелось побывать на заимке Лыковых вместе с инспекторами заповедника «Хакасский», познакомиться и поговорить с Агафьей и в некоторой степени на себе испытать, каково это – жить в таежном тупике. Потому новости о пожаре меня, без преувеличения, шокировали. Ведь, как человек, побывавший там, я абсолютно точно понимаю: пожарные в таежный тупик не примчат за пару минут, да и вообще их забросить туда нереально трудно и дорого, своими силами Агафья не сможет справиться с огнем, и вариант ей один – спасаться самой от пламени. И смотреть, как горит старый, поставленный еще отцом домишко – все, что осталось ей от родителей, все, с чем у нее связано столько воспоминаний…

В домике этом у Агафьи целая жизнь: иконы, большая библия, старые книги, вещи, письма (надеюсь, она успела все это перенести в новый недавно отстроенный дом). Кто-то скажет – подумаешь, дело наживное. Нет, не наживное. Этот дом пережил вместе с Лыковыми многое: суровые зимы, голодное время, пережил Карпа Лыкова, отца Агафьи. Не пережил только нашествия туристов с «большой земли». Не устоял.

Ведь к Агафье теперь едут все кому не лень. Особенно блогеры зачастили, что ни год – обязательно какая-нибудь инстаблогерша или инстапутешественник зарулит. Как же, ведь это так круто - сделать селфи со знаменитой отшельницей… При этом гости заимки далеко не всегда хозяйку воспринимают, как человека: для них она – экзотика, как зверушка в зоопарке. А Агафья искренняя, она гостям, как дитя, радуется. Искренняя и уязвимая перед всеми «детьми цивилизации».

Я не знаю, что там произошло: могло от свечи загореться, могли гости, например, покурить (хотя Агафья на своей территории это запрещает). Причину установят дознаватели, сотрудники заповедника. Но я точно знаю, что подобное стоило ожидать рано или поздно. Именно потому, что для большинства тех, кто приезжает на заимку, жизнь Агафьи, ее мир, прошлое, воспоминания – ничто. Им главное – фото в экзотическом антураже.

Надежда ИЛЬЧЕНКО, спецкор КП

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