«Дух отца тайги – кедра – вселился в меня!»: Агафья Лыкова раскрыла тайну своего рождения

На таежной заимке Агафьи Лыковой перед новым годом побывали гости с «большой земли». Проведать 74-летнюю отшельницу приехала ее старая знакомая – алтайский фотограф Светлана Казина. Прибыла с подарками – теплым бельем, холстяными мешочками для трав, свечками…

Хозяйство на Еринате

Они на одной волне – общаются очень доверительно. И в какой-то момент бабушка Агафья поделилась с гостьей легендой о своем рождении. Впрочем, по порядку. Приводим рассказ Светланы целиком.

Таежный тупик Агафьи. Фото: Светлана КАЗИНА.

- Агафья, как всегда, встретила с улыбкой. Всё в той же поре, те же озорные глаза, безлукавые, как у ребёнка, с лучистыми морщинками и искорками из глубины зрачков. Той же чередой, что и прежде, Агафья рассказывает, как она живёт, одновременно творит огонь (исключительно лучиной), ставит хлеб в печь, кипятит воду, готовится к причащению, бо с нами Иерей Игорь.

А покуда отец Игорь исповедует Агафью, я обхожу её неказистое хозяйство на Еринате. Ушла по Агашиной тропке в лес, то там, то тут под пихтачом небольшие дровницы заготовлены, лабаз. Навестила одну из собак, вернулась, заглянула в амбар, крупы, мука, соль, сахар, комбикорм, всё есть; несколько дней назад на Лыковской заимке был борт с продовольствием из Кемеровской области.

Отшельница с подаренным ей щенком. Фото: Светлана КАЗИНА.

Кушать есть что, но Агафья всё равно время от времени просит провизию по спутниковому телефону, это уже стойкая память о голодных временах, которые её семья пережила в 60-х годах прошлого века, пусть уж лучше будут запасы (да, у неё есть спутниковый телефон на крайний случай, подаренный друзьями с «большой земли», так сказать – «тревожная кнопка»).

Щеночек, что тоже был привезён в ноябре, старательно и грозно старается отпугнуть меня от Агашиных припасов. Я обещаю ему ничего не трогать и фотографирую прикреплённые к дверям Агафьиной рукой записки для пришлых и непрошенных гостей, текст которых в переводе с церковно-славянского на наш современный язык означает примерно следующее: «Без моего разрешения никому не входить и фотосъёмку не производить!».

Натруженные руки Агафьи Карповны... Фото: Светлана КАЗИНА.

Захожу в домишко, по углам брызнули разномастные котята. На древнем ткацком станке валяется кем-то привезённая старая статья, одна из тех, знаменитых, о «таежном тупике». Станок закапан воском, значит, иногда ещё ткёт Агафья при свете свечей. На окне берестяной короб, в котором посажена брюква. На стене рыбацкая сеть, тряпки, верёвки, ружьё. На полках посуда, скарб, крупа, сухари в закрытой миске. На подоконнике старые и старинные книги, в деревянных и кожаных переплётах. На обложках - всё те же восковые капли, да парафиновые лужицы, их хозяйка читает ежедневно...

Говорит, как поет

- Ну, вот и сама вышла после причастия и сразу хлеб смотреть. Я с подарками за ней. «Вот, Агаша, то, сё, это для этого, это для того, это штанишки тёплые, помнишь, я обещала, это мешочки холщовые для трав, свечи, игла сапожная, шерсти моток, люди добрые тебе передали». Агафья смотрит, улыбается и говорит, будто поёт, на своём старославянском, так непривычном моему уху. Речь замедленная, приглушенная, этакий напев, более на воркование схожий, нежели на человеческую речь.

Безлукавая, простая... Фото: Светлана КАЗИНА.

Я знаю, что большую часть из привезённого Агафья использовать не будет, такой она человек. Ну, разве что рукавицы, да носки возьмёт. Благодаря помощи, у неё всё есть, и вёдра, и кастрюли, и фонарики, и батарейки, что-то она использует, что-то нет, но ближе всего ей старые родные вещи, берестяные туески, истлевшая одежда, ну ещё резиновые сапоги, посуда, топоры, свечи и фонарики, а остальные «подарки» валяются на чердаке за ненадобностью. Вот и сейчас смотрит она на новый цветастый платок, что передали со мной добрые женщины из Горно-Алтайска, и говорит улыбаясь, как-то по-особенному мягко картавя: «Красивый». И тут же: «Неее, замараю».

Агафья поправляет чугунок в печи и тем временем привычно жалуется на медведей. Рассказывает смеясь, но с искренним детским испугом: «Ох как я бегу, бегу домой, собачка бежит за мной, кричу, патмох нету (подмога), я взрывчатку бросаю, не вижу куда, а бросаю, а сама бегу, задыхаюсь, и собачка бежит, … ой страаашно! Страааашно!» - и головой качает.

Взрывчатка, как я понимаю, - оставленная МЧС-никами сигнальная шашка. Словарный запас отшельницы с годами обогащается всё новыми понятиями. «Ничего себе, - думаю, - берестой печь растапливает, а фальшфейер умеет поджигать! Я и то не умею. Не простая Агаша-то». А она и вправду не простая, со стальным стержнем внутри, иначе бы не выжила в глухой тайге одна, после смерти всех родных. Один на один с горами и лесом... Одна она осталась, если не ошибаюсь, с 1988-го года. Исполнять заветы веры предков, петь псалмы, восхвалять бога и трудиться, трудиться, трудиться, проделывая тяжелую ежедневную работу, выживая в непролазной чаще.

И снова Агафья Карповна говорит о своих недугах и просит забрать котят, что плодятся в кошачьей семье. От Агафьи совершенно нет запаха, она как лес, как воздух лесной, хотя, как вы понимаете, не намывается так часто, как мы. И прошу вас, не спрашивайте меня - как часто и где она моется! Это Другой человек! Человек, родившийся в тайге и выживший в ней - он Иной, для того, чтобы его понять, нужно встать с головы на ноги. Ну, или с ног на голову, в зависимости от того, в каком положении вы живёте.

Фотографироваться «не можно»

- Я время от времени снимаю её, она терпеливо сносит, но отворачивается, фотографироваться ей не можно, хотя уже привычна (кстати, не смотреть в камеру – верная защита от дурного глаза). Но камерой стараюсь не надоедать и не наглеть, пока староверка беседует с Николаем Седовым, сыном Ерофея (того самого таёжника, что несколько лет жил рядом с отшельницей, и того самого, что когда-то работал мастером-бурильщиком в экспедиции геологов, которые и обнаружили семью Лыковых). Мирские новости её не особо интересуют, мы сделали, что загадывали, пора улетать. На прощание мужчины проверяют спутниковый телефон, осталось 59 рублей, спрашивают, что ещё нужно, в следующий прилёт привезут. А я теперь точно знаю, что Агафье нужно, и ежели Бог даст, в следующий раз привезу. Агафьюшка не проявляет никаких эмоций при прощании с нами, всю жизнь прожив в одиночестве, она уже никогда не уживется с другими людьми, гостей не ждёт, а посему интуитивно понимаю, что она уже ждёт нашего ухода.

Я не одна, со мной Троеручица-помощница, говорит бабушка. Фото: Светлана КАЗИНА.

Агафья любит рассказывать такую легенду о своем рождении. Когда ее матери было уже за сорок, пришла пора родить четвертого ребенка, и она двое суток не могла разрешиться от бремени. Муж бросился к 300-летнему кедру: «Прости меня, а жену с дитем спаси!» И ударил по кедру топором. До конца дня вырубил из дерева ванну в полный человеческий рост, приволок ее домой, залил водой, подогрел раскаленными камнями. Опустил туда обессилевшую жену, и та тут же родила дочку Агафью. Дух отца тайги - кедра - вселился в меня, говорит Агафья. Он-то и охраняет лесную отшельницу от опасностей и болезней.

Да, Агафья сейчас, слава Богу не одна, есть у неё новый помощник. Правда Георгий к нам не вышел, видимо в затворе; либо не хочет, либо не может людей видеть.

Ещё в прошлый раз, когда я впервые написала об Агафье, я нашла под своими фотоснимками немало гневных, и я бы даже сказала, негодующе озлобленных комментариев на тему «Какого хрена вы помогаете этой распиаренной старухе, которая сама приняла решение жить одна, в то время как в стране тысячи пенсионеров голодают?!

Мой ответ этим диванным критикам. Откуда зависть-то чёрная? О пенсии будущей заботитесь таким образом? Ну, подите, поменяйтесь с Агафьей местами-то! Побегайте от медведя, глядишь – и разжиреете от халявы подарочной. А опосля догонялок с медведями сено поставьте, да рыбы наловите, да на зиму засолите бочку-две, да дров заготовьте, да кореньев на случай хвори, да под гнусом и мошкарой, да лабазы заполните, да спрячьте так, чтоб зверь не разорил, ну а как воды натаскаете, да бельишко в реке застира ете, то козу подои те, печь затопи те, хлеб подставьте и садитесь ждать вертолёт с подарками…

Те, кто так пишут, никогда не встанут с дивана и не помогут реально ни одному старику! Проверено. Да что там критики, 98% населения страны не знает – есть ли у них на площадке или же вообще в подъезде одинокие старики (про деревни молчу, там сознание иное).

И ещё: когда вам плохо, вы к чему прибегаете? Что и кто вас спасает? А если вы одиноки, тогда кто? А Агафья, хоть и в уединении, но не одинока. У нее на все случаи жизни есть БОГ. Всё, что она ни делает, она делает с молитвой. Когда её спрашивают: «Не страшно ли ей одной в тайге», отвечает: «А я что, зря молюсь что ли?» Вера для неё - не пустое слово, как для большинства молящихся. «Ну, вы же одна!» - вновь вопрошают неверующие гости. В ответ Агафья достаёт из-за пазухи икону Богородицы - «Я не одна. У меня Троеручица-помощница». И это уже больше, чем вера, это уже знание. И чувствует себя Карповна счастливым человеком. Потому что самый важный секрет знает - не опускать руки и не падать духом. Ни при каких обстоятельствах.

СПРАВКА КП

Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденной геологами в 1978 году в Западных Саянах. Многие годы отшельники старались уберечь семью от влияния мира. К моменту обнаружения их было пять: глава семейства Карп Иосифович, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей (Саввин, Димитрий и Наталья), а в 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

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