Как «Комсомолка» Агафье Лыковой подарки везла

Читать часть №1.

Заимка Лыковых

Прокудин не обманул. Погода к нам, и правда, была благосклонна. Поэтому, переждав день, мы, наконец-то, отправились к Агафье. Путь до Ерината и для подготовленного человека – серьезное испытание. Для нас же – встряска, которая запомнится на всю жизнь. Заболоченные участки и мели, ветки деревьев, хлещущие по лицу, и… лодку все-таки пришлось тащить на себе. Правда, всего метров 200. Тем не менее, наши усилия увенчались успехом, и за очередным поворотом появился Еринат.

Путь до заимки. Фото: Данил БАРАШКОВ

- Метров 300 до заимки, - говорит, причаливая к берегу, Дмитрий Мальцев. – Сейчас Карповна появится, она наверняка слышала гул мотора.

И правда. Спустя пару минут, на берегу появляется невысокая, хрупкая фигурка - хозяйка выходит нас встречать. Улыбается открыто. По всему видно – рада.

Агафья встречает своих гостей. Фото: Данил БАРАШКОВ

- Ты чего так похудела-то, Карповна? Не готовишь себе что ли? – спрашивает по-свойски Мальцев.

Агафья смущенно молчит, махает рукой: дескать, какая есть. Приглашает к себе. Подхватив рюкзаки и сумки с подарками, поднимаемся на заимку.

Заимка Лыковых. Фото: Данил БАРАШКОВ

- Давно никого не было. Давно не приезжали. А у меня телефон не работает, - вздыхает Агафья. – Не пойму, что с ним. Номера куда-то пропали. А Георгий (послушник, которого отрядила на заимку старообрядческая церковь для помощи Агафье – прим.Ред.) вообще сказал, что сломает его, и никому я звонить не буду. Грозиттца. Говорит, сломаю телефон совсем. И ты без телефона будешь жить. А что, зайдет ночью. Вааазьмет, и все.

«Деспот в юбке»!

С послушником Георгием отношения у Агафьи не сложились, и контры у соседей принципиальные, на почве веры.

Дом Агафьи Лыковой. Фото: Данил БАРАШКОВ

- Только священнику могу сказать, почему не можно Георгию тут быть. К церкви приручили, а вера есть ли в нем? – рассуждает Агафья.

У Агафьи сложились сложные отношения с соседом на почве веры. Фото: Данил БАРАШКОВ

У Георгия – своя точка зрения. Он хозяйку заимки считает женщиной своенравной, капризной – в общем, деспотом в юбке.

- Помогать – всегда, позови, приду, хоть днем, хоть ночью. А так – самому лезть в петлю? Я уже пробовал, это боком выходит. То так, это не эдак. Я воды ей принес с реки, не спросив благословения, так она ведра пнула и перевернула. С дровами та же история.

Быт Агафьи Карповны. Фото: Данил БАРАШКОВ

Так и живут – в нескольких метрах друг от друга, а словом, бывает, за неделю не перекинутся.

У Агафьи Лыковой есть спутниковый телефон. Она использует его в случаях ЧП. Фото: Данил БАРАШКОВ

Продолжение следует.

Читайте в следующей серии большого репортажа - как встретила нас Агафья, почему она ссорится с единственным соседом и кто живет вместе с ней в домике.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709444" frameborder="0"></iframe> Агафья Лыкова: как живёт самая известная в мире отшельница.Никакой Робинзон Крузо не сравнится с Агафьей Лыковой. Эта женщина всю свою жизнь живёт в таёжной глуши. А вы бы смогли хотя бы на день отказаться от мобильного телефона?

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