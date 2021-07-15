«Помогать ей – это и есть милосердие»: Агафье Лыковой построили новую баню и печь

Агафья Лыкова. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ, facebook.com

2021 стал для знаменитой отшельницы, 77-летней Агафьи Лыковой годом больших, - да, сказать больше, невероятных перемен. Она переехала в большой новый дом из полуразвалившейся избушки, построенной еще ее отцом. Но на этом новшества не заканчиваются.

– Завершили второй этап, - делится новостями директор хакасского заповедника Виктор Непомнящий. – Сам дом обшили и утеплили, обустроили погреб и поставили русскую печь. Не простую, особенную: Агафья Карповна сама говорила, что и как надо сделать. Как и изба, печь была построена в точности так, как просила хозяйка. С ней все согласовывается, она просто не принимает то, что не по ней. Внизу печи сделали оклад, как Агафья Карповна просила, очень сильно настаивала. Эта деталь была важна, потому что так делал ее тятя (отец) - оклад на песке из бруса.

Новая баня Агафьи Лыковой. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ, facebook.com

Напомним, за судьбой Агафьи Лыковой следят очень многие, и делятся на два лагеря: одни считают, что таежную отшельницу нужно силой увезти на Большую землю, чтобы не тратиться на помощь (хрестоматийное: бывший глава Хакасии Виктор Зимин назвал Лыкову «бесполезной старушкой»), другие говорят – ей важно оставаться на месте: «а помогать ей – это и есть милосердие».

В прошлом году свою помощь таежной отшельнице предложил известный в Хакасии меценат и общественный деятель Олег Дерипаска. Вместе с продуктами и разными нужными в быту вещами ей привезли новую печку. Однако всем было понятно, что это лишь временное решение проблемы, ведь изба очень ветхая и давно нуждается в ремонте. Агафья Карповна написала письмо Олегу Дерипаске, в котором поблагодарила за помощь и попросила построить ей новую избу. И вот – мечта сбылась, в марте 2021 года Агафья Лыкова переехала в новый дом. Но до конца он еще не был обустроен – требовалась отделка и, конечно, печь – «главная» в избе.

Русская печка для Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ, facebook.com

Строить в глухой тайге, куда и с обычным грузом добраться не просто – дело особенное. Чтобы завезти материалы, сделали 14 рейсов на аэролодках. Для постройки печи понадобились 1,5 тысячи штук огнеупорного кирпича и тонна раствора для кладки. Печь вышла размерами 1,5*2 – на ней можно и готовить, и греет она хорошо, и выпекает.

- Работали месяц, из них почти две с половиной недели не давали расслабиться медведи, которые бродили прямо по огороду и держали, что говорится, «в тонусе» строителей, - поделился Непомнящий. - Но мужики ускорились и оперативно справились с работой. Словом – никто не пострадал, но страху навели, дай боже.

Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ, facebook.com

Медведи в этом году, и правда, на заимке совсем «страх потеряли». Выходят и бродят, как у себя дома. В последнее время так повадилась захаживать в гости медведица с двумя медвежатами. Агафье на подмогу (она звонила по спутниковому телефону) даже высылали инспектора с ружьем, чтобы отпугнул хищников, - слава богу, это удалось сделать. В последние пару недель, кажется, на заимке стало спокойнее.

Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ, facebook.com

Сама Агафья Карповна на жизнь не жалуется. Чувствует себя хорошо, ведет хозяйство:

Виктор Непомнящий и Агафья Лыкова. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ, facebook.com

- Посадила вот картофель, зеленушки разные, помидоры. Все у нее хорошо. Сильно благодарила всех за помощь, и строителей, и инспекторов, и Олега Дерипаску.

Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ, facebook.com

СПРАВКА «КП»

Семья староверов Лыковых ушла в верховья Абакана и с 1937 года жила в полной изоляции 40 лет, пока их не обнаружили геологи. Сейчас в живых осталась только 77-летняя Агафья Лыкова.

Семья Агафьи Лыковой стала известна благодаря легендарному журналисту «Комсомольской правды» Василию Пескову. Он написал о Лыковых несколько книг и около 30 лет рассказывал о них на страницах нашей газеты. Его документальная повесть «Таежный тупик» много раз переиздавалась, переведена на несколько языков.

Новый дом Агафьи. Фото: Виктор НЕПОМНЯЩИЙ

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