В Красноярском крае количество заболевших за сутки COVID-19 перевалило за отметку 500 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 19 октября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 124 024 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 504 случая заболевания. В Красноярске – 101 человек, в Ачинске – 27, Минусинске – 47, Богучанском районе – 28, Минусинском районе – 25.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 34 669 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 578 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 670. Проведено тестов на коронавирус всего 3 847 721, из них за последние сутки 2 554.

Информация от регионального министерства здравоохранения по состоянию больных. Выздоровели за сутки 405 человек, то есть на сотню меньше, чем заболели. Всего с начала пандемии выздоровели 109 828 жителей края. Количество летальных исходов – за сутки 23, всего – 6 276. На лечении в стационаре или амбулаторно находятся 7 920 пациентов.