В Красноярском крае с 1 ноября 2021 для посещения массовых мероприятий потребуется QR-код

В Красноярске ужесточили антиковидные меры Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 ноября 2021 года в Красноярском крае начнут действовать QR-коды для доступа на массовые мероприятия. Изменения в указ об ограничительных мерах из-за ковида внес губернатор Красноярского края Александр Усс.

Помимо обязательного предъявления QR-кодов для посещения концертных площадок в указе изменились еще несколько пунктов:

- работа общепита запрещена с 23.00 до 07.00;

- запрещена работа танцевальных площадок в барах и ресторанах;

- вход в торговые центра только в маске - контроль за ковидными мерами там ужесточат;

- заполняемость зрительных залов в кинотеатрах - 50%, а с 15 ноября 2021 года - 70%.

Все изменения вступили в силу с 19 октября 2021.

О том, где найти свой QR-код и как им пользоваться читайте в нашем материале.