Четвертая волна коронавируса в Красноярском крае возможна в конце октября Фото: Мария ЛЕНЦ

Четвертая волна коронавируса в Красноярском крае возможна, предварительный срок ее прихода – конец октября. Прогнозы строятся на анализе мировой статистики заболеваемости. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Борис Немик. Впрочем, утверждать это со стопроцентной уверенностью он не стал:

- Мы не ждем четвертой волны, но все время готовимся. К тому, что в осенний и зимний период будут подъемы и коронавирусной заболеваемости, и сезонной заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Пока затишье, мы подготавливаем лечебные базы, оснащаем оборудованием, постоянным резервом лекарств, средствами индивидуальной защиты на полтора-два месяца. Учитывая все мировые факторы по ковиду, к концу октября – ноябрю возможен новый всплеск.

Сегодня у нас третья волна коронавируса, она идет на спад, примерно на 10% каждую неделю. По мере того, как высвобождается коечный фонд, медицинские учреждения, в которых были развернули инфекционные госпитали, возвращаются к своему плановому режиму работы. При этом, отметил министр, они всегда наготове.