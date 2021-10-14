В ковидных госпиталях Красноярского края занято 86% коечного фонда Фото: Мария ЛЕНЦ

Занятость коечного фонда в инфекционных госпиталях Красноярского края составила 86%. Как рассказал замминистра здравоохранения края Михаил Родиков, сейчас в регионе действуют 43 ковидных госпиталя, в которых развернуты 4 163 койки.

Сама ситуация с коронавирусом обостряется все сильнее. Так, за последние две недели заболеваемость выросла на 31%. На домашнем лечении находятся 9 173 пациента. Запасов лекарств от ковида хватит на срок от 1 до 3 месяцев.