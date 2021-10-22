«Как страшно»: первая смерть ребенка от коронавируса зафиксирована в Красноярске

В Красноярском крае зафиксирована первая смерть ребенка от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Печальная новость: в Красноярском крае зафиксирована первая смерть ребенка от коронавируса. Погиб 17-летний подросток, сообщил в своем инстаграме депутат Законодательного собрания Илья Зайцев.

По данным парламентария, у школьника было тяжелое поражение легких. Врачи боролись за его жизнь, сделали, что могли, но… Отстоять жизнь подростка не удалось, он умер.

- И у меня просьба, точнее даже крик, к родителям. Если у вашего ребенка сопли и кашель - не надо его везти в детский сад. Вызовите врача. Только так можно разорвать распространение коронавируса, - призывает Илья Зайцев.

Свой пост депутат завершает страшной статистикой. Только вдумайтесь: каждый день в одну только инфекционную больницу на улице Тельмана привозят по 50 детей. Это в три (!) раза больше, чем до пандемии коронавируса. Из развернутых здесь 80 коек заняты уже 56. Резко выросло количество не только обращений, но и тяжелых случаев. Тогда, когда надо использовать кислородную поддержку или отправлять на ИВЛ. Сейчас в отделении с подтвержденным диагнозом «коронавирус» лечится четырехмесячный малыш.

Увы, четвертая волна ковида будет, в том числе и про детей, пишет Илья Зайцев. Поэтому так важно в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября максимально сократить контакты, не посещать общественные пространства, где большое скопление людей.

И третье – необходимо вакцинироваться, подчеркивает депутат, - чтобы не передавать через себя заразу детям. Пока другого варианта победить пандемию у нас нет.

- Как страшно! – отозвались красноярцы в комментариях. – Люди, берегите себя и детей!

- А тесты детям делают? Я болела ковидом, ребенку и не собирались брать тест! И не взяли. Племянникам также не брали, хотя у обоих родителей был положительный результат.

- В августе муж заболел, через день ребенок, потом я. В такой же последовательности делали тесты нам. Детям делают, когда звонишь и говоришь, что у кого-то в семье уже есть положительный тест. Приезжает детская ковидная бригада.

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