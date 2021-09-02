В Красноярске завершилось судебное заседание по делу Анатолия Быкова о двойном убийстве Фото: Мария ЛЕНЦ

2 сентября в Красноярске состоялось судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении бизнесмена Анатолия Быкова. Его обвиняют в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко 18 июня 1994 года. Следующее заседание запланировано на 6 сентября 2021 года, сообщает СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, что Наумов и Войтенко были убиты выстрелами из автомата и пистолета ТТ у дома по Кольцевой, 9. Преступление совершили члены банды Владимира Татаренкова.

В мае 2020 года по подозрению в организации этого убийства был задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быкова, а уже в январе 2021 года уголовное дело передали в Свердловский суд Красноярска. 31 августа 2021 года присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения.

Добавим, что Анатолия Быкова также обвиняют в нескольких преступлениях. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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