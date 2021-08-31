«Не заслуживает снисхождения»: присяжные вынесли решение о причастности Анатолия Быкова к двойному убийству

Присяжные вынесли решение о причастности Анатолия Быкова к двойному убийству Фото: Мария ЛЕНЦ

Присяжные заседатели, на которых так рассчитывал экс-политик, бизнесмен и бывший алюминиевый король Красноярска Анатолий Быков, не оправдали его надежд. Они вынесли свое решение: виновен. И к тому не заслуживает снисхождения. Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому пока нет возможности узнать подробности, что или кто сформировал мнение присяжных.

Следующее судебное заседание состоится 2 сентября. На нем уже будут говорить о квалификации действий подсудимого и о мере наказания. По окончании прений Анатолию Букову предоставят последнее слово. Затем свое решение вынесет суд.

Напомним, что это речь идет об организации двойного убийства, совершенного летом 1994 года. Это первое уголовное дело, которое завели на Анатолия Быкова в мае 2020 года. По версии следствия, причиной убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко стал конфликт на почве финансовых разногласий. Наумов и Войтенко входили в организованную группировку, которую возглавлял обвиняемый (это, кстати, расследуется в рамках второго уголовного дела).

Вскоре после ссоры в машине Быкова прогремел взрыв, он был уверен – это дело рук бывших товарищей. И поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать их убийство. А тот подключил к этому Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. 24 июня 1994 года на территории Свердловского района Бакуров и Чучков расстреляли из автомата и пистолета машину Наумова и Войтенко.

Интересно, что двумя главными свидетелями обвинения, кстати, стали непосредственные исполнители убийства Владимир Татаренков и Сергей Бакуров. (Первый отсидел в колонии положенные ему 13 лет и вышел в марте 2020 года, незадолго до ареста Быкова. Второй отбывает пожизненное наказание. Третий, Владимир Чучков, до сих пор в бегах и обвинение ему предъявлено заочно).

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