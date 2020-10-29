В чем обвиняют Анатолия Быкова: список уголовных дел бизнесмена Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 28 октября, стало известно, что Анатолию Быкову предъявлено новое обвинение – в подстрекательстве к совершению убийства по найму. Начиная с 7 мая этого года экс-политику и предпринимателю столько всего вменяли, что можно запутаться и в делах, и в процессуальных терминах. Убийство, подстрекательство, организация... а тут еще и появилась информация об уклонении от уплаты налогов.

Давайте попробуем по пунктам разложить, в чем на сегодняшний день подозревают Анатолия Быкова и на какой стадии расследования находятся дела.

Заказное убийство 1994 года Наумова и Татаренкова

7 мая 2020 года в дом Анатолия Быкова в «Соснах» нагрянули силовики. После многочасового обыска хозяина дома задержали. На тот момент его подозревали в организации убийства, совершенного в 1994 году, двух подельников Наумова и Войтенко. В начале июля ему было предъявлено обвинение. На сегодняшний день следствие по этому делу уже завершено, в сентябре Быкову было предъявлено окончательное обвинение.

Что по нему известно (пока – до вынесения судом решения – это будет предварительная версия). В указанный период происходит передел сферы влияния между различными преступными группировками в Красноярске. Быков поручил своему товарищу Владимиру Татаренкову (прозвище Татарин) устранить Александра Наумова и Кирилла Войтенко. Оба были взорваны в машине. Татарин был осужден в 2011 году, отбыл свой срок и, судя по всему, дал показания на своего заказчика, на основании чего Быкова и задержали.

Организация и руководство преступным сообществом в 80-е годы

В ходе следствия по убийству Наумова и Войтенко были получены доказательства причастности Быкова к руководству преступным сообществом. С 1993 по 1995 год Быков, желая захватить лидирующее положения в криминальной среде края и контролировать преступные группы, собрал несколько преступных сообщество (одним из них руководил небезызвестный Вилор Струганов). Ввел единые нормы поведения и санкции за их нарушения. После 1997 координировал преступную деятельность своей организации. Неугодных – устраняли. В числе убитых называются криминальные авторитеты Анатолий Артюшков (1997 год), Владимир Филиппов (1998 год), Юрий Хонин (1999 год).

Убийство бизнесмена Неколова

В середине августа было заведено еще одно уголовное дело – по подозрению в убийстве бизнесмена Андрея Неколова. Некол – так его называли в узких кругах, занимался переработкой цветных металлов, лесом, собирался заняться переработкой мусора – открыть крупный завод. На все это претендовал и Быков. Получается, Некол ему сильно мешал. Летом 2004 года подозреваемый договорился с киллеров на устранение конкурента. За работу было обещано 50 тысяч долларов, рассказывают следователи. Убийство произошло 18 января 2005 года, киллер сделал как минимум 4 выстрела в свою жертву. Однако по факту получил лишь пятую часть обещанного гонорара.

Несколько дней назад Быкову было предъявлено обвинение по этому делу

Подстрекательство к убийству в 2004 году Андрея Грабовского

Еще одной целью Быкова стал Андрей Грабовский в 2004 году, в то время вице-президент федерации бокса Красноярского края. Где и почему пересеклись их пути, пока не уточняется, но в октябре 2004 года Быков поручил своему знакомому убить соперника. Киллер согласился и стал следить за жертвой, 1 ноября того же года по дороге в поселок Овинный он из автомата Калашникова расстрелял автомобиль Грабовского, но тот сумел скрыться. Спустя почти 16 лет киллер дал показания на своего заказчика. Им устроили очную ставку в кабинете следователя.

Неуплата налогов на десятки миллионов рублей

В конце октября стало известно еще об одном уголовном деле на Быкова, уже не связанном с кровавыми разборками. С 2017 по 2019 годы он, как физическое лицо, не заплатил налоги на сумму больше 65 миллионов рублей. И как индивидуальный предприниматель еще 12 миллионов рублей. Итого претензии бюджета к Быкову составляют 77 миллионов рублей.

Остается добавить, что следствие не стало объединять все уголовные дела по Быкову в одно производство, закон это допускает. Все статьи по этой теме читайте здесь: «Анатолий Быков: уголовное дело».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Против Анатолия Быкова завели еще одно уголовное дело

Бизнесмен, меценат, политик, криминальный авторитет… Против Анатолия Быкова в Красноярске возбудили новое уголовное дело. Теперь ему инкриминируют еще одно убийство по найму, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России.

Напомним, Анатолия Быкова подозревают в нескольких преступлениях – «Руководстве преступным сообществом», «Умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах по предварительному сговору» (подробнее).

В Красноярске задержан известный политик и бизнесмен Анатолий Быков. Его подозревают в убийстве 26-летней давности

У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски (подробнее).

Дело Анатолия Быкова: красноярского политика и бизнесмена подозревают в подстрекательстве к убийству

СК России опубликовал видео допроса киллера, который должен был расстрелять в 2004 году Андрея Грабовского, в то время вице-президента федерации бокса Красноярского края. На видео – кабинет следователя, по одну сторону сидит сам киллер, имя которого пока в интересах следствия не называется, по другую сторону стола от него – Анатолий Быков (подробнее).

Против Анатолия Быкова в Красноярске завели еще одно уголовное дело

Политик, меценат, бизнесмен, криминальный авторитет… Против Анатолия Быкова в Красноярске завели еще одно уголовное дело, теперь его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону (подробнее).