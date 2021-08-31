1 сентября в Красноярске 2021: коронавирусные ограничения в школах в новом учебном году Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярске 2021 уже на подходе. Ученики, школы и родители готовятся к празднику. Известно, что учебный год пройдет в очном формате, поэтому цветы для учителей закуплены, как и все необходимое для учебы. Остался лишь один вопрос, какие коронавирсные ограничения ожидаются в школах в новом учебном году. Кроме того, список ковидных ограничений опубликовал и СФУ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, какие меры будут приниматься в школах для предотвращения распространения коронавируса среди детей и учителей.

- каждодневные утренние фильтры при входе в школу. Обязательное измерение температуры. Использование всех входов задние для того, чтобы ученики не толпились у дверей учебного заведения и соблюдали социальную дистанцию;

- усиленная дезинфекция – уборка дезинфекционными средствами, санитайзеры с антисептиком, обеззараживатели воздуха;

- соблюдение личной гигиены;

- закрепление за каждым классом одного кабинета – исключение для кабинетов со специальным оборудованием. Занятия в спортазле и актовых залах только для одного класса;

- организация учебного процесса по спецрасписанию и графику посещения столовой с минимизацией контактов между школьниками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что согласно указу главы краевого Роспотребнадзора, все учителя и сотрудники школ обязаны пройти вакцинацию от коронавируса, иначе им грозит недопуск к работе. При этом, школьники в силу несовершеннолетнего возраста освобождаются от этого. Именно поэтому ограничения настолько серьезные.

Переход на дистант в учебному году 2021-2022 пока не рассматривается.

- Учебный год планируется начать в очном режиме, но с соблюдением всех действующих санитарных норм и правил, - рассказала министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

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