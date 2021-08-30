В СФУ рассказали о ковидных ограничениях для студентов в новом учебном году

В СФУ рассказали о ковидных ограничениях в новом учебном году Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском СФУ рассказали, какие ковиднын ограничения будут действовать в учебном году-2021. Так, полномасштабного концерта в честь 1 сентября не будет. Вместо него в День знаний будут организованы мероприятия на 5 площадках с диджеями и аниматорами. Свою работу площадки начнут с 9:00 часов.

В Красноярске отмечать начало нового учебного года будут по следующим адресам:

- пр. Свободный, 79;

- пр. Свободный, 82А;

- ул. Киренского, 26А;

- пр. Красноярский рабочий, 95;

- ул. Лиды Прушинской, 2.

Учиться студенты будут в гибридном формате. Лекции будут проходить в дистанционном формате. Семинары, практикумы, лабораторные работы – в аудиториях. Аспиранты же будут обучаться исключительно в режиме дистанта.

В СФУ добавили, что для заселения в общежития студентам рекомендовано вакцинироваться от коронавируса и предоставить:

- копию ковидного сертификата (если есть);

- тем, у кого медотвод – соответствующие документы и ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до заселения;

- несовершеннолетним абитуриентам – ПЦР тест.

Кроме того, сотрудники и студенты СФУ могут сделать прививку от ковида в студенческом медцентре на Свободном, 82 (Спутник V) и в 30-м общежитии на Борисова, 3 в Красноярске.