В СФУ рассказали о ковидных ограничениях для студентов в новом учебном году

В СФУ рассказали о ковидных ограничениях в новом учебном году
Фото: Мария ЛЕНЦ
В красноярском СФУ рассказали, какие ковиднын ограничения будут действовать в учебном году-2021. Так, полномасштабного концерта в честь 1 сентября не будет. Вместо него в День знаний будут организованы мероприятия на 5 площадках с диджеями и аниматорами. Свою работу площадки начнут с 9:00 часов.
В Красноярске отмечать начало нового учебного года будут по следующим адресам:
- пр. Свободный, 79;
- пр. Свободный, 82А;
- ул. Киренского, 26А;
- пр. Красноярский рабочий, 95;
- ул. Лиды Прушинской, 2.
Учиться студенты будут в гибридном формате. Лекции будут проходить в дистанционном формате. Семинары, практикумы, лабораторные работы – в аудиториях. Аспиранты же будут обучаться исключительно в режиме дистанта.
В СФУ добавили, что для заселения в общежития студентам рекомендовано вакцинироваться от коронавируса и предоставить:
- копию ковидного сертификата (если есть);
- тем, у кого медотвод – соответствующие документы и ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до заселения;
- несовершеннолетним абитуриентам – ПЦР тест.
Кроме того, сотрудники и студенты СФУ могут сделать прививку от ковида в студенческом медцентре на Свободном, 82 (Спутник V) и в 30-м общежитии на Борисова, 3 в Красноярске.