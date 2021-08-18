Как будут учиться школьники с 1 сентября в Красноярске 2021: министерство образования подписало новый указ Фото: Мария ЛЕНЦ

Очное обучение или дистанционка. Это один из главных вопросов, которые волнуют красноярских родителей перед учебным годом 2021-2022. Министерство образования края развенчало все слухи о том, в каком формате школы Красноярска откроют учебный сезон. Рассказываем, как будут учиться школьники с 1 сентября в Красноярске 2021.

Большинство школ Красноярска готовы к 1 сентября

Сейчас полным ходом идет приемка школ Красноярска после летних каникул 2021. Из 1 050 учебных заведений 723 (а это 78%) готовы к работе.

Завершится приемка 20 августа, а уже 1 сентября 2021 года в Красноярском крае за парты сядут более 362 тысяч школьников, из которых 40 тысяч – первоклассники.

Как будут учиться школьники с 1 сентября в Красноярске 2021

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская заявила, что учебный год красноярские школы начнут в очном режиме, однако без коронавирусных ограничений не обойдется:

- Учебный год планируется начать в очном режиме, но с соблюдением всех действующих санитарных норм и правил. Приемка школ к началу учебного года находится на особом контроле регионального Правительства и министерства образования, - рассказала глава ведомства.

Так что родители смогут передать свои детей учителям со спокойной душой. Пока – никаких дистантов и удаленок.

Меры предосторожности от коронавируса в школах Красноярска 2021

- при входе в школу на учебу каждый ученик, учитель и другой сотрудник будет проходить термометрию;

- продолжает действовать запрет на массовые мероприятия;

- за каждый классом будет закреплен свой учебный кабинет;

- влажная уборка помещений будет проводиться несколько раз в день.

Такова цена за привычный режим учебы. С этим необходимо смириться.

Готовность школ Красноярска к 1 сентября 2021

К новому учебному году красноярским школам выделено более 1,4 млрд рублей. Эти деньги направлены на ремонт, антитеррористическую безопасность, приобретение учебников, школьные автобусы и устранение замечаний надзорных ведомств.

В краевом минобре подчеркивают, что все школы обеспечены учебниками, и приобретать их самостоятельно к 1 сентября в Красноярске родителям не нужно:

- Все школы обеспечены учебниками. На это из бюджета края направлено более 533 млн рублей. С учетом новых поступлений и имеющихся фондов всем ученикам к началу учебного года выдадут учебники, - передают в пресс-службе ведомства.