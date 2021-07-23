Обязательная вакцинация в Красноярском крае 2021: кого коснется, сроки, категории граждан Фото: Мария ЛЕНЦ

Главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Горяев подписал указ – стартует обязательная вакцинация в Красноярском крае 2021. Ознакомиться с текстом документа можно здесь. Мы уже писали, какие есть пункты вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021, в крае, а также выяснили, где удобнее всего сделать прививку от ковида.

Кого коснется обязательная вакцинация от коронавируса в Красноярском крае 2021

- работники образовательной сферы, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, - работники сфер торговли, а также общепита, транспортных, гостиничных и иных услуг; - государственные служащие; - работники МФЦ; - сотрудники финансовых организаций, работники по оказанию услуг почтовой связи; - работники салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, аквапарков; - работники сферы бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток; - работники сферы ЖКХ и энергетики; - работники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей; - работники театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов; - лица, работающие вахтовым методом; - лица, проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях.

С какого момента вакцинация в Красноярском крае становится обязательной

Соответствующий Указ начинает действовать в Красноярском крае с 23 июля 2021 года.

Фото: ИВАНОВА Диана

В оперштабе Красноярского края добавляют, что до 15 сентября 2021 года в регионе сделать прививку от коронавируса должны не менее 60% работников вышеуказанных сфер.

- К ним отнесены граждане, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей, а также работающие вахтовым методом и проживающие на постоянной основе в социальных учреждениях. Кроме того, вакцинации подлежат государственные служащие, работники органов власти и подведомственных им организаций, - сообщают в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Как записать на вакцинацию от коронавируса в Красноярске 2021

Есть три способа записи на прививку от COVID-19 в Красноярском крае:

- Через регистратуру поликлиники лично или по телефону;

- Через личный кабинет на портале www.web-registratura.ru;

- Через личный кабинет на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru

Анкета на вакцинацию от коронавируса в Красноярском крае выглядит так.

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