Букет на 1 сентября в Красноярске 2021: выбираем цветы для учителя по лучшей цене Фото: Мария ЛЕНЦ

Букет на 1 сентября в Красноярске 2021 тема сейчас, как никогда актуальная, ведь на носу праздник – День знаний и надо готовить первоклассников и старшеклассников к линейке. Родители тратят деньги на цветы, кто-то в последний момент, ибо красота растений недолговечна, а к доставкам привыкли не все. Выбираем цветы для учителя по лучшей цене.

Как выбрать букет к 1 сентября в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие люди старшего поколения все еще справляются с задачей выбора цветов для учителя самостоятельно. Мамы и бабушки сами покупают цветы, сами изготавливают букеты, композиции, исполняя роль домашнего флориста. Но в 2021 году на первый план вышли магазины и службы доставки цветов. Ведь обходится это даже дешевле.

Запросы у родителей перед каждым 1 сентября совершенно разные. И дело даже не в моде на определенный сорт цветов, а в желаниях своих родителей. Но традиционно чаще всего красноярцы оставляют свой выбор на розах. Однако популярностью пользуются также хризантемы, пионы, герберы и миксы из разных сортов.

В последнее время все большей популярностью пользуются даже не букеты, а горшечные цветы для учителей. Они не увянут и будут дольше радовать глаз преподавателей в классе.

Сколько стоит букет к 1 сентября в Красноярске 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сейчас цены и на букеты и на горшечные цветы к 1 сентября продолжают расти. Нет, приобрести оформленные цветы за 1 тысячу рублей и ниже все еще можно, но это будет весьма скромный букет.

Дешевле всего обойдется букет из роз: 21 роза в среднем стоит около 1000-4000 рублей в зависимости от сложности оформления. Столько же стоит букет из белых роз. Композиция из 41 розы – около 1700-5000 рублей.

Хризантемы чуть подороже. Даже самый скромный букет будет стоить больше 1 тысячи рублей. Стандартная же цена – от 2200 и до бесконечности. Примерно в такую же стоимость получатся герберы.

Еще дороже – пионы. Минимальная стоимость – от 3000 рублей. Дешевле найти можно, но увиденное едва ли удовлетворит. В среднем же приличный букет из 9-11 пионов к Дню знаний в Красноярске 2021 обойдется в 5000-6000 тысяч рублей.

Еще один вариант из серии «эконом» - это букет альстромерий. Неплохой букет учителю можно приобрести за 1300-2000 рублей.

Самые же дорогие букеты – микс. Говорить о ценах здесь трудно, ибо различаются они практически в разы. Но даже скромный букет вряд ли будет стоить дешевле 2500 рублей. А в средняя стоимость 5000-10000 тысяч рублей в зависимости от сортов. Зато школьника можно спокойно отправлять с таким букетом на линейку и не переживать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Горшечные цветы к празднику также имеют высокий разброс цен. В среднем – от 2000 тысяч рублей и выше.

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