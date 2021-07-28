Что грозит за отказ от обязательной вакцинации в Красноярском крае 2021: списки, постановление, категории, кого коснется, штрафы Фото: Мария ЛЕНЦ

23 июля 2021 года в Красноярском крае постановлением главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, введена обязательная вакцинация для ряда профессий. В основном эта мера коснулась работников бюджетных сфер, а также сферы услуг. Рассказываем, что грозит за отказ от обязательной вакцинации в Красноярском крае 2021, списки, кого коснется, и будут ли штрафовать.

Внезапное введение обязательной вакцинации в Красноярском крае вызвало горячие обсуждения. Как это будет работать? До какого числа эта мера продлится? Что грозит за отказ и за подделку сертификатов? Роспотребнадзор опубликовал разъяснения.

Можно ли отказаться?

- Да, в ведомстве поясняют, что красноярцы, подлежащие вакцинации, могут отказаться от прививки, но, в таком случае, их должны отстранить от работы на весь период эпидемиологического благополучия. Само собой, что работодатель может отказаться платить зарплату за простой.

А если есть медотвод?

На работников, имеющих противопоказания, вакцинация не распространяется. Однако, для их подтверждения необходимо официальное медзаключение (медотвод).

Что может работодатель?

В Роспотребнадзоре работодателям рекомендуют организовать разъяснительную работу с подчиненными по поводу вакцинации:

- Распространить официальную информацию от Минздрава РФ, Роспотребнадзора и правительства РФ об эффективности вакцины;

- Использовать положительный личный опыт вакцинации;

- Рассказывать о доступных вакцинах и пунктах вакцинации;

- Предоставлять дополнительный выходной для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя);

- Дополнительные дни отдыха с сохранением зарплаты, а также возможность присоединения их к дням отпуска.

Сколько человек в трудовом коллективе должны быть привиты?

Уровень коллективного иммунитета должен быть не менее 80% от числа всех сотрудников, с учетом переболевших не более 6 месяцев назад. Не привитые, имеющие медотвод и прочие должны составлять не более 20%.

Кто эти «прочие»?

- Направленные организацией на обучение с отрывом от работы;

- Находящиеся в простое и неоплачиваемом отпуске по решению работодателя;

- Находящиеся в декретном отпуске, а также в отпусках по беременности, родам, усыновлению;

- Обучающиеся в образовательных учреждениях и находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения зарплаты;

- Находящиеся на больничном (в течение всего периода заболевания);

- Находящиеся в длительных заграничных командировках.

Как рассчитать процент вакцинированных в организации?

- Составляется список из штатных, временных и сезонных работников, а также собственники организации, получающие в ней зарплату;

- Работник, прошедший вакцинацию, предоставляет соответствующую информацию в кадровую службу;

- Кадровое отделение соотносит суммарную численность вакцинированных сотрудников со списочной, и определяет процент.

Что грозит за отказ от вакцинации в Красноярском крае 2021?

Роспотребнадзор Красноярского края сообщил, что работодателям, чьи сотрудники не будут вакцинировать от коронавируса без уважительных причин, грозят штрафы.

Первая прививка от COVID-19 должна быть поставлена всем не позднее 25 августа 2021. До 31 июля необходимо предоставить в поликлинику по месту расположения предприятия список сотрудников, подлежащих вакцинации. Подробнее здесь.

Когда закончится обязательная вакцинация в Красноярском крае 2021

По плану Роспотребнадзора, мера будет действовать до осени. Так, до 15 сентября 2021 года в Красноярском крае должны быть привиты 60% работников сфер, попадающих под вакцинацию. Список отраслей и профессий можно посмотреть здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярским бизнесменам пригрозили штрафами за невакцинированных сотрудников

Роспотребнадзор Красноярского края сообщил, что предпринимателей, чьи сотрудники не будут вакцинировать от коронавируса без уважительных причин, оштрафуют. Аналогичная практика ранее уже применялась в Москве. (подробнее)

Обязательная вакцинация в Красноярском крае 2021: кого коснется, сроки, категории граждан

В Красноярском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса с 23 июля 2021 года. Постановление о таких мерах подписал главный санитарный врач региона. Как сообщает Роспотребнадзор, в обязательном порядке обяжут прививаться определенные группы граждан. (подробнее)

Где поставить прививку от коронавируса без очереди в Красноярске 2021: адреса, режим работы, запись

Где поставить прививку от коронавируса без очереди в Красноярске 2021 - это один из самых популярных поисковых запросов в интернете. Однако, адресов и режима работы не достаточно. (подробнее)

Пункты вакцинации от коронавируса в Красноярске 2021: список адресов, необходимые документы, время работы

В регионе ужесточили антиковидные меры. При этом для желающих сделать прививку и обезопасить себя, появилось несколько локаций, где можно поставить заветный укол вне больницы. (подробнее)

Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Красноярске

Все больше красноярцев вакцинируются, одновременно полицейские предупреждают: если кому-то придет в голову купить поддельный сертификат о вакцинации (а такие предложения уже есть в интернете) это приравнивается к подделке документов. (подробнее)

В Красноярском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса

В Красноярском крае введена обязательная вакцинация от коронавируса с 23 июля 2021 года. Постановление о таких мерах подписал главный санитарный врач региона. (подробнее)