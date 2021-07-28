Что грозит за отказ от обязательной вакцинации в Красноярском крае 2021: списки, постановление, категории, кого коснется, штрафы
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23 июля 2021 года в Красноярском крае постановлением главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, введена обязательная вакцинация для ряда профессий. В основном эта мера коснулась работников бюджетных сфер, а также сферы услуг. Рассказываем, что грозит за отказ от обязательной вакцинации в Красноярском крае 2021, списки, кого коснется, и будут ли штрафовать.
Внезапное введение обязательной вакцинации в Красноярском крае вызвало горячие обсуждения. Как это будет работать? До какого числа эта мера продлится? Что грозит за отказ и за подделку сертификатов? Роспотребнадзор опубликовал разъяснения.
Можно ли отказаться?
- Да, в ведомстве поясняют, что красноярцы, подлежащие вакцинации, могут отказаться от прививки, но, в таком случае, их должны отстранить от работы на весь период эпидемиологического благополучия. Само собой, что работодатель может отказаться платить зарплату за простой.
А если есть медотвод?
На работников, имеющих противопоказания, вакцинация не распространяется. Однако, для их подтверждения необходимо официальное медзаключение (медотвод).
Что может работодатель?
В Роспотребнадзоре работодателям рекомендуют организовать разъяснительную работу с подчиненными по поводу вакцинации:
- Распространить официальную информацию от Минздрава РФ, Роспотребнадзора и правительства РФ об эффективности вакцины;
- Использовать положительный личный опыт вакцинации;
- Рассказывать о доступных вакцинах и пунктах вакцинации;
- Предоставлять дополнительный выходной для прохождения вакцинации (на усмотрение работодателя);
- Дополнительные дни отдыха с сохранением зарплаты, а также возможность присоединения их к дням отпуска.
Сколько человек в трудовом коллективе должны быть привиты?
Уровень коллективного иммунитета должен быть не менее 80% от числа всех сотрудников, с учетом переболевших не более 6 месяцев назад. Не привитые, имеющие медотвод и прочие должны составлять не более 20%.
Кто эти «прочие»?
- Направленные организацией на обучение с отрывом от работы;
- Находящиеся в простое и неоплачиваемом отпуске по решению работодателя;
- Находящиеся в декретном отпуске, а также в отпусках по беременности, родам, усыновлению;
- Обучающиеся в образовательных учреждениях и находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения зарплаты;
- Находящиеся на больничном (в течение всего периода заболевания);
- Находящиеся в длительных заграничных командировках.
Как рассчитать процент вакцинированных в организации?
- Составляется список из штатных, временных и сезонных работников, а также собственники организации, получающие в ней зарплату;
- Работник, прошедший вакцинацию, предоставляет соответствующую информацию в кадровую службу;
- Кадровое отделение соотносит суммарную численность вакцинированных сотрудников со списочной, и определяет процент.
Что грозит за отказ от вакцинации в Красноярском крае 2021?
Роспотребнадзор Красноярского края сообщил, что работодателям, чьи сотрудники не будут вакцинировать от коронавируса без уважительных причин, грозят штрафы.
Первая прививка от COVID-19 должна быть поставлена всем не позднее 25 августа 2021. До 31 июля необходимо предоставить в поликлинику по месту расположения предприятия список сотрудников, подлежащих вакцинации. Подробнее здесь.
Когда закончится обязательная вакцинация в Красноярском крае 2021
По плану Роспотребнадзора, мера будет действовать до осени. Так, до 15 сентября 2021 года в Красноярском крае должны быть привиты 60% работников сфер, попадающих под вакцинацию. Список отраслей и профессий можно посмотреть здесь.
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